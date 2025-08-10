גנץ לפרוש: "מי שמוביל למלחמת אחים זו ההנהגה, המציאות השתנתה"

יו"ר מפלגת כחול לבן, ח"כ בני גנץ, מגיב הערב (ראשון) לדבריו של השר שעבר מאיר פרוש בראיון לישי כהן כאן ב'כיכר השבת' שבו אמר כי "מתפתחת בישראל מלחמת אחים בין חרדים לחילונים".

ח"כ גנץ כתב ברשת X: "ח״כ פרוש, מי שמוביל אותנו למלחמת אחים, בזמן מלחמה - זו הנהגה שמתעקשת לעצום את עיניה מול המציאות שהשתנתה, מול הצורך בעוד לוחמים, הצורך בהוגנות לאומית. לא מלחמת אחים מבקשים לוחמינו, אלא את אחיהם החרדים שלא יכולים להמשיך לעמוד מנגד". מוקדם יותר היה זה ח"כ אביגדור ליברמן שהתייחס לדבריו של השר לשעבר פרוש בראיון, וכתב: "במקום לאיים במלחמת אחים תצטרפו למאמץ להביס את האויבים". ח"כ עודד פורר כתב: "שוב ח"כ מאיר פרוש יורק בפרצוף של לוחמי צה"ל ויוצרים את ההשתמטות לאידאולוגיה. הליצן הזה שכעת מבצע שביתת רעב מבוימת מול משרד המשפטים, מוציא הודעות הזויות כמו "אולי בקרוב יאסרו על חרדים בכבישים", בניסיון כאן מאבק שקשור לאמונה ויהדות. כיבוש עזה | ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה בשידור חי • הצטרפו כיכר השבת | 20:14 אין שום דבר יהודי בהשתמטות של פרוש וחבריו, בעיקר בזמן מלחמה. זה לא מאבק על היהדות ועולם התורה זה מאבק פוליטי על החברה של פורוש לשמר את שליטתו בציבור שלו באמצעות ההשתמטות והגבהת החומות מפני החברה. הישראלית. במדינה מתוקנת היו פשוט עוצרים את פורוש, שמסית להשתמטות בזמן מלחמה, אבל כשממשלת ישראל עצמה מקדמת חוק השתמטות, אז מה נלין על פרוש? הגיע הזמן להפסיק להתנצל, להפעיל סנקציות על כל מי שמשתמט ולחוק חוק גיוס לישראלים - כולם מתגייסים בגיל 18 ומי שלא מתגייס לא מצביע!".

מאיר פרוש בריאיון סוער | צפו בריאיון המלא ( צילום: למי עזוז | הפקה: אשר רוט )

ח"כ ולדימיר בליאק כתב: "אז עכשיו פרוש מאיים עלינו במלחמת אחים. בהקשר הזה ברצוני לציין, כי במשרד המיותר שלו פרוש היה אחראי על ארגון הילולתון. ב-2024, בזמן המגבלות על התקהלות, הוא בזבז 30 מיליון ש"ח על אירוע של 30 (!) משתתפים. ב-2025 על המדורות במירון פרוש הוציא כמות מופרך, מעל 100 מיליון ש"ח, כולל חלוקת כספים ביד רחבה למקורות רבים על "ביצוע עבודות" ו"מתן שירותים" מוזרים ומשונים. אם היה כאן מבקר במדינה והמשטרה מטפלת ציבורית, פרוש היה יושב בחדרי חקירות של 433. אבל לא לעולם חוסן, תהיה כאן בקרוב ממשלה אחרת. "תחילו לפחד"? תתחיל לפחד אתה, חתיכת חוצפן פרזיט".

כזכור, בראיון נרחב סוער ל'כיכר השבת' ממאהל המחאה שהקים בכניסה ללשכת היועמ"שית, השר לשעבר פרוש אינו בורר במילים, ולדבריו, "גם לי יש זכויות במדינה הזו, תאמין לי, הסבא של סבא שלי שבא לפה כשאף אחד לא חלם לבוא לפה, לא הרצל ואף אחד, הם הגיעו לפה כדי ללמוד תורה, אז יש לנו זכויות לציבור החרדי, פה מתפתחת לה מלחמת אחים בין חרדים לחילונים, זה מה שהולך להיות פה, אתה יודע איזה מחזות אתה תראה?".

פרוש מזהיר ממה שיקרה במדינה אם ימשיכו לעצור תלמידי ישיבות: "אתה מדבר פה עם עשרות אלפי מאמינים שהתורה היא זו שנותנת להם את החיים, אני לא רואה אף מדינה שמסוגלת להתמודד עם מאות אלפים של אזרחים שמאמינים בדבר מסוים והמדינה תנסה לסכל אותם, המדינה תשתבש והיא תהיה משובשת ולא יוכלו לחיות פה בדרך הזו, אי אפשר ללכת למלחמה עם כמיליון ורבע אזרחים חרדים שרוצים לחיות פה באורח חיים מסויים, לא יכול להיות.

"זה יתפתח ויתפח ואף אחד לא יוכל לעצור את זה, עכשיו אולי עוד אפשר לעשות משהו, אחר כך? יהיה מאוחר מידי. אתה תעביר מסר לכולם: תתחילו לפחד. אף אחד לא יכול להיות אחראי לשום דבר, כאשר יפגעו לכל אבא הילד שלו וינסו לקחת אותו - אף אחד לא יכול לצפות מה יכול לקרות פה. אתה ראית שהקלפניסטים יודעים לשבש כשרצו לשבש, גם פה נוכל לשבש".