ברקע קריסת המשא ומתן

אחרי שדילג על ישראל: האם טראמפ צפוי לבקר בקרוב בירושלים? 

על פי הדיווחים, נשיא ארה"ב טראמפ עשוי לבקר בישראל במהלך החודש הבא | נזכיר כי במהלך ביקורו האחרון במזרח התיכון, הנשיא האמריקאי דילג על ביקור בישראל | גורם בירושלים התייחס לדיווח וטען כי "ישנם גישושים, אבל אין עדיין שום דבר קונקרטי - זה משהו שמתגלגל באוויר" | זה מה שיקבע ככל הנראה אם הנשיא טראמפ יקפוץ לביקור בארץ הקודש (מדיני)

טראמפ בביקורו בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

לפי דיווח שמתפרסם היום (חמישי) ב-ynet, לטענת מספר מקורות בבית הלבן, נשיא ארה"ב עשוי לבקר בישראל בעוד כחודש, רגע לפני ביקרו בבריטניה, במידה והתנאים לכך יבשילו, כך הביא הכתב איתמר אייכנר.

נזכיר כי במהלך ביקורו האחרון של הנשיא האמריקני במזרח התיכון, טראמפ דילג על ביקור בישראל, והגיע לביקור בסעודיה וקטאר.

כאמור, בבית הלבן בוחנים את האפשרות לביקורו של טראמפ בישראל, אך במקביל הדבר תלוי בכל הנוגע להתפתחויות במשא ומתן מול חמאס, ובכל הקשור לאפשרות לחתימה על עסקה, כאשר רצונו ושאיפתו של הנשיא האמריקאי היא להגיע לישראל כדי לחוגג ולחתום על סיום המלחמה בעזה, והחזרת החטופים.

גורם אמריקאי אמר כי "הנשיא הולך לבקר בבריטניה בספטמבר, וזה אפשרי שהוא יעצור בישראל אבל זה עדיין לא בטוח ולא סגור, זה תלוי כמובן בהתפתחויות". גורם ישראלי טען כי "אכן יש גישושים לגבי ביקור כזה, אבל אין עדיין שום דבר קונקרטי. זה משהו שמתגלגל".

מוקדם יותר דיווחנו כי ראש המוסד דדי ברנע הגיע היום (חמישי) לדוחה בירת קטאר, במטרה להיפגש עם ראש הממשלה הקטארי ולנסות להתניע מחדש את התהליכים מול חמאס.

עוד עולה מהדיווח שראש המוסד הבהיר לראש הממשלה הקטארי, כי בניגוד לטענות, תוכנית הכיבוש של צה"ל לא נועדה להפעיל לחץ, וכי ישראל רצינית בכוונותיה לקחת שליטה על עזה.

הפגישה עם ראש הממשלה הקטארי נועדה לבדוק את האפשרות לעסקה כוללת לסיום המלחמה ושחרור כל החטופים, לאחר שניסיונות קודמים לעסקה חלקית כשלו בגלל סירוב של חמאס.

לפי הדיווחים מארה"ב, הנשיא טראמפ כבר אינו מעוניין בעסקאות חלקיות, והוא חותר למהלך כולל שיכלול גם את נטרול שלטון חמאס ברצועה ופירוזה של עזה, בהתאם להצהרות של גורמי ממשל אמריקנים רשמיים.

גורם רשמי הכחיש מאוחר יותר את הדיווח וטען כי אין קשר בין נסיעתו של ברנע לנושא החטופים.

