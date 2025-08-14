התפתחות חדשה? ראש המוסד הגיע בחשאי לדוחה - זו היוזמה שבדרך

החלו המגעים עם חמאס לעסקה כוללת שתכלול את סיום המלחמה ושחרור כל החטופים, כך עולה היום (חמישי) מדיווח של העיתונאי ברק רביד.

ראש המוסד דדי ברנע הגיע היום (חמישי) לדוחה בירת קטאר, במטרה להיפגש עם ראש הממשלה הקטארי ולנסות להתניע מחדש את התהליכים מול חמאס.

עוד עולה מהדיווח שראש המוסד הבהיר לראש הממשלה הקטארי, כי בניגוד לטענות, תוכנית הכיבוש של צה"ל לא נועדה להפעיל לחץ, וכי ישראל רצינית בכוונותיה לקחת שליטה על עזה.

הפגישה עם ראש הממשלה הקטארי נועדה לבדוק את האפשרות לעסקה כוללת לסיום המלחמה ושחרור כל החטופים, לאחר שניסיונות קודמים לעסקה חלקית כשלו בגלל סירוב של חמאס.

לפי הדיווחים מארה"ב, הנשיא טראמפ כבר אינו מעוניין בעסקאות חלקיות, והוא חותר למהלך כולל שיכלול גם את נטרול שלטון חמאס ברצועה ופירוזה של עזה, בהתאם להצהרות של גורמי ממשל אמריקנים רשמיים.

גורמים ששוחחו עם N12, אמרו כי ראש המוסד ביקש מהמתווכות להעביר את רצינות כוונותיה של ישראל בנוגע לכיבוש הרצועה.

בשבוע שעבר נפגש ראש ממשלת קטאר עם השליח האמריקני ויטקוף, ודן עימו בעסקה כוללת לסיום המלחמה ושחרור כל החטופים. עד כה סירב חמאס לוותר על נשקו או על השלטון ברצועה.