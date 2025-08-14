כיכר השבת
חמשת העקרונות של ישראל

נתניהו חוזר על עקרונות סיום המלחמה ומצהיר: "על זה אנחנו עובדים" 

ברקע הדיווחים על עסקה אפשרית הנידונה בחדרי המשא ומתן, ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר הערב על חמשת עקרונות סיום המלחמה כפי שנקבעו על ידי הקבינט בשבוע שעבר והצהיר: "על זה אנחנו עובדים - וכדאי שכולם יפנימו את זה" (מדיני)

נתניהו בהצהרה (צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ)

ראש הממשלה חזר הערב (חמישי) על חמשת עקרונות סיום המלחמה כפי שנקבעו על ידי הקבינט בשבוע שעבר.

נתניהו אמר: "פירוק ה מנשקו. השבת כלל החטופים – החיים והחללים כאחד. אנחנו לא מוותרים על אף אחד; פירוז הרצועה – לא רק מפרקים את החמאס מנשקו, אלא מבטיחים שלא מייצרים נשק ברצועה ולא מבריחים נשק לתוך הרצועה.

שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת , כולל גם את הפרימטר הביטחוני; ממשל אזרחי חלופי שאיננו חמאס ואיננו הרשות הפלסטינית – אנשים שלא יחנכו את ילדיהם לטרור, לא יממנו טרור ולא יישלחו טרור.

חמשת העקרונות הללו יבטיחו את ביטחון ישראל. זה פירוש המילה ׳ניצחון׳. על זה אנחנו עובדים – וכדאי שכולם יפנימו את זה״.

