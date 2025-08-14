ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר הערב (חמישי) על חמשת עקרונות סיום המלחמה כפי שנקבעו על ידי הקבינט בשבוע שעבר.

נתניהו אמר: "פירוק החמאס מנשקו. השבת כלל החטופים – החיים והחללים כאחד. אנחנו לא מוותרים על אף אחד; פירוז הרצועה – לא רק מפרקים את החמאס מנשקו, אלא מבטיחים שלא מייצרים נשק ברצועה ולא מבריחים נשק לתוך הרצועה.

שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, כולל גם את הפרימטר הביטחוני; ממשל אזרחי חלופי שאיננו חמאס ואיננו הרשות הפלסטינית – אנשים שלא יחנכו את ילדיהם לטרור, לא יממנו טרור ולא יישלחו טרור.

חמשת העקרונות הללו יבטיחו את ביטחון ישראל. זה פירוש המילה ׳ניצחון׳. על זה אנחנו עובדים – וכדאי שכולם יפנימו את זה״.