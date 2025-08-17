המגעים להשלמת עסקת החטופים: גורם ישראלי טען היום (ראשון) בשיחה עם משפחות חטופים כי למרות ההצהרות של נתניהו ובכירים בישראל, לפיה יסכימו רק לעסקה מלאה, עדיין יתכן כי ישראל תלך לעסקה חלקית, כך פורסם הערב בחדשות 12.

על פי הפרסום, הגורם אמר למשפחות כי "בישראל מוכנים ללכת כרגע רק לעסקה כוללת. אבל, יש יותר מדי סוגיות פתוחות לגבי סיום המלחמה", הגורם הוסיף: "אם חמאס יסכימו לעסקה חלקית בתנאים שיהיו מוסכמים כאן, אל תתפלאו שהקו האדום יזוז פתאום".

בחדשות 13 צוטט בכיר ישראלי נוסף, כשהוא אומר גברים דומים: "ראש הממשלה ידון בעסקה 'שלבית'. עד כה לא קיבלנו טיוטה מהמתווכות, גם קטר וגם מצרים מנסות להתניע מהלך. מתקיימות פגישות ושיחות בקהיר". הבכיר הוסיף: "זה לא מו"מ אפקטיבי כי חמאס לא בראש של מו"מ אפקטיבי".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר מוקדם יותר היום (ראשון) בישיבת הממשלה: כי ״אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן ושנצטרך להילחם במלחמת אין קץ״.

אמש, לשכת נתניהו הודיעה על התנגדות לעסקה חלקית: ״נסכים להסכם שבו ישוחררו כל החטופים בפעימה אחת ובהתאם לתנאים שלנו לסיום המלחמה שכוללים את פירוק חמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה של ישראל על הפרימטר והבאת גורם ממשל שאינו חמאס ואינו הרשות הפלסטינית, שיחיה בשלום עם ישראל".