ממשלת ישראל מצהירה שתתחיל לסגת בהדרגה מחמשת המוצבים בשטח לבנון - במידה וכוחות הביטחון הלבנונים ידאגו לכך שחיזבאללה יתפרק מנשקו בתיאום עם ארה"ב, כך על פי הודעת משרד ראש הממשלה הבוקר (שני).
בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב: "ישראל מעריכה את הצעד המשמעותי שנקטה ממשלת לבנון, בהנהגת הנשיא עאון וראש הממשלה סלאם.
ההחלטה האחרונה של מועצת השרים בלבנון לפעול לפירוק החיזבאללה מנשקו עד סוף שנת 2025 הייתה החלטה משמעותית.
החלטה זו מסמנת הזדמנות עבור לבנון להחזיר לעצמה את ריבונותה, שיקום מוסדות המדינה, הצבא והממשל - ללא מעורבות והשפעה של גורמים שאינם מדינתיים".
בישראל מדגישים כי "לאור התפתחות חשובה זו, ישראל מוכנה לתמוך בלבנון במאמציה לפרק את חיזבאללה מנשקו ולפעול יחד לקראת עתיד בטוח ויציב יותר עבור שתי המדינות.
אם כוחות הביטחון הלבנוניים ינקטו בצעדים שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, ישראל תנקוט בצעדים הדדיים, כולל צמצום הדרגתי של נוכחות צה"ל בתיאום עם ארה"ב".
לסיום נכתב: "כעת הזמן שישראל ולבנון יתקדמו ברוח של שיתוף פעולה, תוך התמקדות במטרה המשותפת של פירוק חיזבאללה מנשקו וקידום היציבות והשגשוג של שתי המדינות".
