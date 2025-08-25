בתיאום עם ארה"ב "רוח של שיתוף פעולה": ההודעה המפתיעה של לשכת ראש הממשלה על הנסיגה מלבנון ישראל מצהירה שתתחיל לסגת בהדרגה מחמשת המוצבים בשטח לבנון - במידה וכוחות הביטחון הלבנונים ידאגו לכך שחיזבאללה יתפרק מנשקו בתיאום עם ארה"ב | על פי ההודעה הישראלית "כעת הזמן שישראל ולבנון יתקדמו ברוח של שיתוף פעולה, תוך התמקדות במטרה המשותפת של פירוק חיזבאללה מנשקו, וקידום היציבות והשגשוג של שתי המדינות" (מדיני)

בס בני סולומון כיכר השבת | 11:06