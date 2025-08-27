שליח הנשיא טראמפ למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, מאשים את חמאס בהימשכות המלחמה והעובדה שעסקה לא יצאה אל הפועל, מגבה את ישראל בהחלטה שלא להסכים לעסקה חלקית וחושף כי הנשיא טראמפ ייכנס דיון גדול על סוגיית עזה והיום שאחרי.

ויטקוף האשים את חמאס בעובדה שהעסקה לא יצאה אל הפועל: "חמאס הוא זה שעיכב את התהליך הזה, ועכשיו הוא אומר 'אנחנו מקבלים את העסקה'. לדעתי הם חזרו בהם כי ישראל מפעילה עליהם לחץ כבד מאוד".

באשר לשאלה האם צריך להשמיד את חמאס, אמר ויטקוף: "זאת לא ההחלטה שלי. אני חושב שחייבת להיות עסקה, חייבים להחזיר חטופים הביתה, ובמקביל יוחזרו גם אסירים פלסטינים".

"בכל פעם שאנחנו רואים שחרור חטופים אנחנו רואים שמחה משני הצדדים" הוסיף ויטקוף: "וחמאס מבין שלא יהיה לו חלק בממשלה בעזה בעתיד. אלה התנאים של הישראלים, ואלה גם תנאים של הנשיא טראמפ".

השליח המיוחד לשאלה מתי להערכתו המלחמה תסיים בעזה: "אנחנו חושבים שנצליח להגיע להסדר, כך או אחרת, בוודאות לפני סוף השנה. חמאס מאותת כעת שהוא פתוח להסדר, והישראלים, כשהכריזו על המבצע, הכריזו גם שהם מממנים סיוע בהיקף 600 מיליון דולר לעזה".

לדבריו: "אנחנו גם הצענו שחמאס יתחיל במתן מזון לחטופים, בטיפול רפואי, בהכנסת הצלב האדום, בביצוע המעשים ההומניים. הנשיא הוא איש הומניטרי, וזה מה שהוא רוצה לראות".

ויטקוף גיבה את ההחלטה - הלא רשמית - של ישראל שלא להסכים למתווה חלקי: "זו העמדה הרשמית, וזו גם העמדה הרשמית של הנשיא טראמפ. אני חושב שהוא אמר לעצמו, אין צורך להשאיר את החטופים האלה. ננהל משא ומתן אם ירצו, על איך ייראה היום שאחרי בעזה ומה תהיה ההגדרה של חמאס. על זה אפשר לדבר, אבל אנחנו רוצים באופן חד-משמעי, ואני אומר זאת בהנחיית הנשיא, את כל החטופים בבית".