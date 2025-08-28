מוצבים של המשטר הסורי הישן שנסרקו ( צילום: דו"צ )

מה עשו כוחות צה"ל בלב סוריה במהלך הלילה האחרון? על פי הדיווח בערוץ אל-חדת' הסעודי היום (חמישי), כוחות ישראלים איתרו והחרימו "ציוד סודי ורגיש" - בסמוך לעיר דמשק.

בכיר ביטחוני ישראלי הוסיף וטען כי "הצלחנו לפרק אמצעי ריגול טורקיים שהוצבו בפרברי דמשק כדי לרגל עלינו" לדבריו: "האמצעים שהשבנו היו מצויים בעמדות הסורית, במשך למעלה מעשור". המקור הישראלי אף הוסיף וטען כי הזהרנו את הממשל הסורי, לבל ישמעו להוראות של טורקיה בעניין, כשהוא מציין כי ישראל העבירה גם מסר לגורמים בסוריה: "אמרנו לממשל א-שאר שלא יבחן את סבלנותנו ואת גבולות פעולותינו הצבאיות". לקראת חצות הלילה האחרון, דווח במספר כלי תקשורת בסוריה, על פשיטה משמעותית של עשרות חיילי צה"ל מיחידות מובחרות, על בסיסים צבאיים בפאתי דמשק, בצה"ל עדיין לא אישרו את הדיווחים. שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לאירוע במרומז לפני זמן קצר וכתב: "כוחותינו פועלים בכל זירות הלחימה יום וליל למען ביטחון ישראל".

פשיטה לילית בסוריה | ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

בסוכנות הידיעות הסורית דווח, כי התקיפות בוצעו בנקודות צבאיות של הצבא הסורי שקשורות למשרד ההגנה, התקיפות נמשכו במשך יותר משעתיים.

באל ג'זירה דווח, כי עשרות חיילים פשטו על בסיס צבאי סמוך לג'בל מנעא - באזור אל-כיסווה, באמצעות מטוסים צבאיים ומסוקים. מדובר בבסיס שהופעל בעבר על ידי איראן והיה בשימוש חיזבאללה וכבר הושמד קודם נפילת משטרו של אסד על ידי ישראל.

גורם צבאי סורי הרחיב לאל-ג'זירה ואמר: "הפשיטה השתתפו ארבעה מסוקים ושני מטוסי קרב. המסוקים הנחיתו עשרות חיילים, ככל הנראה כוחות מיוחדים, והם הביאו איתם מספר כלים כבדים ועשו חיפוש בבסיס".

עוד סיפר אותו בכיר צבאי: "הכוחות המיוחדים הישראלים פעלו במקום במשך יותר משעתיים ולאחר מכן עזבו באותה הדרך בא הם הגיעו. מטוסי הקרב "הכינו את הדרך" למסוקים ומנעו מכוחות סוריים להגיע למקום".

אותו בכיר סורי הדגיש לסיום: "למרות שישראל פלשה לשטח צבאי של המשטר החדש, לא הייתה לחימה בין כוחות סוריים לצה"ל".