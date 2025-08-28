לקראת חצות הלילה (חמישי) דווח במספר כלי תקשורת בסוריה, על פשיטה משמעותית של עשרות חיילי צה"ל מיחידות מובחרות, על בסיסים צבאיים בפאתי דמשק, בצה"ל עדיין לא אישרו את הדיווחים.

עדכון: שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לאירוע במרומז לפני זמן קצר וכתב: "כוחותינו פועלים בכל זירות הלחימה יום וליל למען ביטחון ישראל".

בסוכנות הידיעות הסורית דווח, כי התקיפות בוצעו בנקודות צבאיות של הצבא הסורי שקשורות למשרד ההגנה, התקיפות נמשכו במשך יותר משעתיים.

באל ג'זירה דווח, כי עשרות חיילים פשטו על בסיס צבאי סמוך לג'בל מנעא - באזור אל-כיסווה, באמצעות מטוסים צבאיים ומסוקים. מדובר בבסיס שהופעל בעבר על ידי איראן והיה בשימוש חיזבאללה וכבר הושמד קודם נפילת משטרו של אסד על ידי ישראל.

גורם צבאי סורי הרחיב לאל-ג'זירה ואמר: "הפשיטה השתתפו ארבעה מסוקים ושני מטוסי קרב. המסוקים הנחיתו עשרות חיילים, ככל הנראה כוחות מיוחדים, והם הביאו איתם מספר כלים כבדים ועשו חיפוש בבסיס".

עוד סיפר אותו בכיר צבאי: "הכוחות המיוחדים הישראלים פעלו במקום במשך יותר משעתיים ולאחר מכן עזבו באותה הדרך בא הם הגיעו. מטוסי הקרב "הכינו את הדרך" למסוקים ומנעו מכוחות סוריים להגיע למקום".

אותו בכיר סורי הדגיש לסיום: "למרות שישראל פלשה לשטח צבאי של המשטר החדש, לא הייתה לחימה בין כוחות סוריים לצה"ל".

במרכז הסורי לזכויות אדם - ארגון חיצוני לסוריה שפועל מלונדון דיווחו על מה שקרה הלילה, וטענו כי המטרות שהותקפו הן - תחנת מכ"ם מסוג SK מייצור דרום קוריאה - ששייך ל"כוח 4" של צבא סוריה, ועוד מטרה שהותקפה היא מחסן של טילי Igla-S (SA-18) שהיה בעבר בשימוש של איראן וחיזבאללה.

במשרד החוץ הסורי תקפו בחריפות את התקיפה הישראלית ומסרו: "זו הפרה חמורה של החוק הבינלאומי ושל הריבונות והשלמות של סוריה. זו המדיניות האגרסיבית של הכיבוש הישראלי שרוצה לערער את היציבות באיזור". בצה"ל כאמור עוד לא אישרו את הידיעות על התקיפות.

כזכור וכפי שדווח, שישה חיילים סורים נהרגו הלילה (בין שלישי לרביעי) בתקיפות של כטב"מים ישראלים באזור הכפרי הסמוך לדמשק. לא נמסר מה היה היעד לתקיפה. כך דווח בערוץ הטלוויזיה הסורי הממלכתי "אל־אחבאריה".

המרכז הסורי לזכויות־אדם האופוזיציוני, דיווח כי שמונה קצינים בצבא סוריה נהרגו בפיצוץ שמקורו אינו ידוע ב"הר אל-מעדמייה" שבפאתי הבירה הסורית, במקום בו היתה ערוכה דיוויזיה 4 של משטר אסד, בד בבד עם תנועה של מטוסים ישראליים באזור. ערוץ אל-חדת' דיווח כי מדובר בשתי תקיפות ישראליות. בישראל לא התייחסו עד כה לדיווחים מסוריה.

במקביל, דיווחה סוכנות הידיעות הסורית הרשמית, SANA, כי אדם אחד נהרג בפשיטת צה"ל על הכפר טארנג'ה שבאזור הכפרי הצפוני של קוניטרה. דווח כי כוחות צה"ל נכנסו לכפר וירו לעבר אחד הבתים, מה שהוביל למותו של תושב מקומי, ראמי אחמד גאנם.

עוד נמסר כי כוח צה"ל נע לעבר העיירה סוויסה, גם היא במחוז קוניטרה, בליווי למעלה מ-30 כלי רכב צבאיים, תוך כדי ירי. בעיירה נכנסו החיילים למספר בתים, עיכבו חשוד במשך שעות אחדות ולבסוף שחררו אותו.