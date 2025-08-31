הבית הלבן ( צילום: אריה לייב אברמס/פלאש90 )

האם ישראל קרובה יותר מתמיד להליך ריבונות ביו"ש? הערב (ראשון) פורסם בוואלה, כי במסגרת ביקורו של שר החוץ גדעון סער בארצות הברית, העביר האחרון מסרים למזכיר המדינה מרקו רוביו ולגורמי ממשל במדינה, כי ישראל הולכת למהלך של ריבונות ביו"ש כבר במהלך החודשים הקרובים.

על פי הדיווח, למרות שבהודעות הרשמיות נאמר כי הצדדים שוחחו על הנעשה בעזה, לבנון, וסוריה, אחת הסוגיות המרכזיות שעלתה בדיונים בין שר החוץ לאמריקאים היא סוגיות הריבונות, כאשר בישראל מדגישים כי הם מעוניינים לעבוד על כך בשקט. בנוסף דווח כי ישנה מחלוקת בישראל כיצד ללכת למהלך של ריבונות, מצד אחד יש הטוענים כי ישראל צריכה להראות את כוחה ולהודיע כי כתגובה להחלטת מספר מדינות בודדות להכיר במדינה פלסטינית, ישראל תחיל ריבונות, אך מנגד ישנם הטוענים כי בירושלים צריכים להכריז על ריבונות ביהודה ושומרון - מטעמים אידאולוגים בלבד.

מאחז באזור ההתנחלות עפרה ( צילום: Chen Schimmel/Flash90 )

נזכיר כי רק בשלישי האחרון, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, וחברי כנסת רבים השתתפו באירוע הצדעה ליושבים בבנימין שהתקיים בסימן התחדשות וציין את ההכרה וההסדרה של 17 יישובים חדשים ברחבי מועצה.

האירוע, התקיים תחת הכותרת "כל זה אינו משל ולא חלום", וציין את הפיכת היישובים למוכרים על ידי המדינה. בטקס המרכזי ראש הממשלה, רעייתו, השרים וראש המועצה נשאו דברי ברכה ליישובים החדשים והתייחסו לחשיבות האסטרטגית של המהלך ועל הקשר בין התיישבות חזקה לבין חיזוק ביטחונה של מדינת ישראל כולה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר באירוע: "שרה ואני שמחים להיות איתכם ברגע המרגש הזה, ואני רוצה לברך את השרות והשרים ואת חברות וחברי הכנסת של המחנה הלאומי. עם ישראל כולו סומך על הגבורה של הבנים שלנו, מיהודה ושומרון ומכל חלקי ארץ ישראל. אנחנו שומרים על הארץ".

נתניהו הוסיף: "אני אמרתי בעפרה ואני אומר את זה גם היום: אני הבטחתי לפני 25 שנים שאנחנו נעמיק שורשים, ועשינו, יחד. אני אמרתי שאנחנו נמנע הקמה של מדינה פלסטינית, ואנחנו עושים את זה, יחד".