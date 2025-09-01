כיכר השבת
"לא על הפרק"

בדיון הקבינט הלילי: בן גביר דרש הצבעה נגד עסקת חלקית; נתניהו התנגד

הקבינט המדיני בטחוני התכנס הלילה לדיון ארוך בנושא הכניסה לעיר עזה ועסקת חטופים | במהלך הדיון בן גביר ביקש להצביע על כך שלא תהיה עסקה חלקית ונתניהו אמר כי אין צורך בהצבעה  משום שזה "לא על הפרק" | חרף עמדת נתניהו, הרמטכ"ל העלה בפני השרים את האפשרות לקדם עסקת חטופים חלקית והביע תמיכה במהלך (מדיני)

3תגובות
ישיבת הקבינט | ארכיון (צילום: אבי אוחיון לע"מ)

הקבינט המדיני בטחוני התכנס הלילה (בין ראשון לשני) לדיון ארוך בנושא הכניסה לעיר עזה ועסקת חטופים. במהלך הדיון צה"ל הציג את התוכניות שלו לכניסה לעיר.

דיון הקבינט הסתיים בשעה 01:30 בלילה, אחרי שנמשך כשש שעות. במהלכו הוצגו התוכניות המבצעיות של צה"ל לרצועת עזה, המטרות ולוחות הזמנים ש דרש לקצר.

במהלך הדיון ביקש להצביע על כך שלא תהיה עסקה חלקית ונתניהו אמר כי אין צורך בהצבעה ושזה "לא על הפרק", וכי צריך "למוטט את חמאס". עם זאת, למרות שלא הייתה הצבעה היה רוב בקרב השרים בדיון - שלא צריך ללכת לעסקה חלקית.

במהלך הדיון, חרף עמדתו של ראש הממשלה כי הנושא אינו על הפרק, העלה הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בפני השרים את האפשרות לקדם עסקת חטופים חלקית. לדבריו, "יש מתווה על השולחן, צריך לקחת אותו. מרכבות גדעון יצר תנאים להשבת חטופים".

זמיר הציג את יתרונות המהלך והביע תמיכה בו, אך רוב השרים התנגדו להצעה. למרות ההתנגדות והקריאות להכריע בהצבעה, נתניהו חזר ואמר כאמור כי "אין צורך, זה לא על הפרק".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
נתניהו טועה בסירובו להצביע. בן גביר מביא לקבינט את הקול של העם שדורש ביטחון, לא ויתורים מסוכנים.
אריק
2
הדרישה של בן גביר להצבעה היא צעד של מנהיגות אמיתית. הוא לא נרדם בשמירה, בניגוד לאחרים שמתפשרים.
תמר
1
לשחרר מחבלים בעסקה חלקית זה כמו לשחק באש. בן גביר צודק לגמרי כשהוא מתנגד ומנסה לעצור את הטירוף הזה.
בנימין

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר