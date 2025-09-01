הקבינט המדיני בטחוני התכנס הלילה (בין ראשון לשני) לדיון ארוך בנושא הכניסה לעיר עזה ועסקת חטופים. במהלך הדיון צה"ל הציג את התוכניות שלו לכניסה לעיר.

דיון הקבינט הסתיים בשעה 01:30 בלילה, אחרי שנמשך כשש שעות. במהלכו הוצגו התוכניות המבצעיות של צה"ל לרצועת עזה, המטרות ולוחות הזמנים שנתניהו דרש לקצר.

במהלך הדיון בן גביר ביקש להצביע על כך שלא תהיה עסקה חלקית ונתניהו אמר כי אין צורך בהצבעה ושזה "לא על הפרק", וכי צריך "למוטט את חמאס". עם זאת, למרות שלא הייתה הצבעה היה רוב בקרב השרים בדיון - שלא צריך ללכת לעסקה חלקית.

במהלך הדיון, חרף עמדתו של ראש הממשלה כי הנושא אינו על הפרק, העלה הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בפני השרים את האפשרות לקדם עסקת חטופים חלקית. לדבריו, "יש מתווה על השולחן, צריך לקחת אותו. מרכבות גדעון יצר תנאים להשבת חטופים".

זמיר הציג את יתרונות המהלך והביע תמיכה בו, אך רוב השרים התנגדו להצעה. למרות ההתנגדות והקריאות להכריע בהצבעה, נתניהו חזר ואמר כאמור כי "אין צורך, זה לא על הפרק".