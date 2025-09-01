ראש הממשלה בנימין נתניהו, כינס אמש (ראשון) את ישיבת הקבינט ובמהלכה התחוללה דרמה, כאשר הוא פנה לרמטכ"ל וגער בו על התדרוכים נגד הממשלה.

על פי הדיווח בווינט, נתניהו דרש מאייל זמיר להפסיק את התדרוכים שלו ושל הצבא נגד הממשלה בתקשורת.

"זה פוגע ברוח הלחימה", אמר נתניהו, "זה לא דבר שהוא לגיטימי בדמוקרטיה שהצבא פועל נגד המדינה, אמנם אפשר להתווכח בתוך החדר, אך בחוץ צריך לשדר חזית אחידה ומאוחדת".

כמו כן דווח, כי למרות התנגדות נתניהו, זמיר העלה את פרטי העסקה מול חמאס, כדי שזה ידון בישיבה והוא אף הביע תמיכה בעסקה, השרים ברובם התנגדו למתווה העסקה כפי שהוצג כאמור על ידי הרמטכ"ל.

נתניהו הסביר את התנגדותו למתווה שכולל השבת עשרה חטופים בחיים ו-18 חיילים ועצירת המלחמה בשישים יום, בכך שיש כעת שעון מדיני לא בלתי מוגבל מארה"ב ואם ניסוג מהשטחים יהיה לכך מחיר כבד.

נתניהו ציטט את הנשיא טראמפ ואמר: "נשיא ארה"ב אמר לי עזבו את העסקאות החלקיות, תיכנסו בכל הכוח לעזה ותסיימו עם המלחמה, במידה ונסכים לעצירת המלחמה לשישים יום, ההשתלטות בחזרה תקח לפחות חצי שנה וזה זמן שאין לנו".

במקביל כפי שדווח בהרחבה, פסוק מפרשת שופטים, הפרשה שנקראה בשבת האחרונה, עורר דיון נוקב בקבינט, כאשר השרה אורית סטרוק ציטטה את הפסוק "וכל האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימיס את לבב אחיו כלבבו", ואז הוסיפה: "מנסים להלך עלינו אימים, הם מפחידים אותנו בכל מיני הפחדות", כשכוונתה להפחדות מפני הפעולה הצפויה בעיר עזה.

השרה גמליאל שאלה מי מנסה להלך אימים, וסטרוק השיבה כשרומזת שכוונתה לצבא: "התלבטתי אם לומר והחלטתי בכל זאת לומר. הם מפחידים אותנו בכל מיני הפחדות".

הרמטכ"ל אייל זמיר השיב לפי הדיווח בתקיפות, ואמר כי הגיע לשתי משימות, שאותן הגדיר משימות חייו - מניעת גרעין מאיראן והשמדת חמאס.

כשהשרה סטרוק ציטטה על “כל הירא ורך הלבב”, הרים הרמטכ"ל את קולו ואמר: "אני המלצתי לצאת לפעולה באיראן, כל בוקר מפת המזרח התיכון מולי, ואני מאשר תקיפות בכל מקום".

הוא הוסיף והדף את הטענות.: "אף אחד לא ירא ורך לבב, וכן, גם האלופים שנמצאים כאן, אני מקבל החלטות עוצמתיות שאף אחד לא קיבל, אני שם לפניכם את המשמעויות וההשלכות של כל דבר".

בשלב מסוים אמר זמיר כי אם מעוניינים במשמעת עיוורת, "תביאו מישהו אחר". נתניהו התערב וסיכם שאיננו מעוניין במשמעת עיוורת, אולם הוסיף שגם איננו רוצה פריצת מסגרת.