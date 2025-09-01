היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פרסמה הבוקר (שני) את תגובתה למסמך מדיניות חדש שהפיץ בן גביר ובו דרש מהמשטרה שלא לאפשר חסימות צירים וכבישים חיוניים, ולדבריה "מסמך המדיניות – נעדר תוקף". השר בן גביר השיב ליועמ"שית: ״דוחה את עמדתך. מסמך המדיניות מחייב".

השר לביטחון לאומי השיב תוך שעות ספורות תשובה למכתבה של היועמ"שית. בתשובתו הודיע השר כי בייעוץ המשפטי לממשלה, ״ממשיכים להתבלבל״ ולקחת סמכות לא להם.

לדברי השר בן גביר: “מכתבכם משקף טעות משולשת: כאילו ניתן לאיים עלי ובכך לגרום לי לוותר על סמכותי לקבוע מדיניות – לא ניתן; כאילו ניתן להטעות אותי בעניינים משפטיים – לא ניתן; וכאילו ניתן לסכל את כוונתי לקבוע מדיניות באמצעות סירוב בלתי חוקי של הייעוץ המשפטי לממשלה להשתתף בהליך – לא ניתן”.

עוד הוסיף השר כי ״קביעת מדיניות בהקשר זה היא סמכותו החוקית של השר לביטחון לאומי ואף חובתו. לפיכך אין כל רלוונטיות לנהלים שונים שייקבעו, ככל שיהיה בכך צורך, בהתאם לעקרונות שהוצגו לבית המשפט בנוגע לעצם קיום חובת ההיוועצות או לעצם הסמכות לקבוע מדיניות. וממילא נהלים ייקבעו רק במקום שיש בהם צורך״.

לגבי חובת ההתייעצות עם המפכ"ל כותב בן גביר כי :״עוד יאמר כי נשלח מענה ענייני ומקיף למפכ"ל בהמשך להערותיו. קרי – קוימה גם קוימה היוועצות עמו, והיא אף מקוימת באופן מתמשך. עצם האפשרות שייתכן ולבסוף יהיה פרט כלשהו שלא תואם את המלצות המפכ"ל אינה מהווה פגם מנהלי ואין פוגמת בעובדה שקוימה היוועצות. אין לי אלא להצר על הקלילות שבה אתם מטעים מבחינה משפטית את השרים להם אתם מייעצים״.

בסופו של המכתב מאפשר השר ליעוץ המשפטי לחוות דעתם על המדיניות, אך לעשות זאת תוך 24 שעות ומבהיר: "ניסיונכם להלך אימים ולבצע ניסיון סחיטה של ממש באמצעות האיום בדבר שינוי עמדתכם בבג"ץ 9037-08-24 (העוסק, ללא בסיס משפטי, בעצם כהונתו של השר לביטחון לאומי) מעיד כאלף עדים על הפוליטיזציה הפסולה שבה נגוע הייעוץ המשפטי לממשלה.איומים וסחטנות לא יזיזו אותי מכוונתי לפעול בצורה מקצועית, עניינית ויסודית. אעניק לכם, לפנים משורת הדין 24 שעות נוספות לקיים את חובת ההיוועצות בצורה עניינית ומקצועית ולפרט את עמדתכם ביחס למדיניות המוצעת (זאת לאחר שטיוטה ראשונה נשלחה לפני כשלושה חודשים) בהיעדר מענה ענייני אראה את חובת ההיוועצות ככזו שקוימה ומסמך המדיניות יפורסם וייכנס לתוקף. עם כניסתו לתוקף מסמך המדיניות יקרין על כלל השיקולים שיישום מדיניות נוגע להם״.

קודם לכן דווח, כי היועמ"שית, "כבר בשלב זה ניתן לציין כי על פני הדברים, המסמך שגובש לא תואם את העקרונות הללו. להבנתנו, הוא גם לא תואם את התייחסות מפכ"ל המשטרה שהועברה אליך בנושא".

בהרב-מיארה הדגישה: "נבקש להבהיר כי פרסום מסמך המדיניות בנוסחו הנוכחי, ללא קיום הליך היוועצות תקין עם מפכ"ל המשטרה והיועצת המשפטית לממשלה, יהווה הפרה בוטה של מסמך העקרונות, אשר כפי שנכתב במסמך עצמו וכפי שנמסר גם לבית המשפט העליון - מחייב אותך ממועד גיבושו. פרסום המסמך יהווה גם חריגה מסמכויותיו של השר לביטחון לאומי כלפי משטרת ישראל.

כזכור, במסמך המדיניות שהפיץ בן גביר בשבוע שעבר, ביקש להסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות בכל הקשור לחסימות כבישים. כעת שלחה בהרב-מיארה את תשובה ופסלה את מסמך המדיניות שפרסם, בטענה שהוא "נעדר תוקף".

במכתבה מונה בהרב מיארה את הסיבות לפסילת המסמך של בן גביר: ראשית, הסדרת פעולת המשטרה בהפגנות היא בסמכות המפכ"ל והמשטרה, ולא של השר לביטחון לאומי.

לצד זאת, יצירת מנגנון מדיניות חדש מחוץ למסגרת הקיימת תפגע במבנה המשטרי ובאחריות הממשלה והמפכ"ל. בנוסף, קיומו של מסמך נוסף לצד הסדרים החוקיים עלול ליצור בלבול, כפילות והנחיות סותרות לשוטרים בשטח.

בהרב-מיארה הדגישה שאין לפרסם או ליישם את מסמך המדיניות, וכי הוא אינו מחייב את המשטרה בשום צורה.