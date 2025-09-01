שופטי בג"ץ בדיון | ארכיון ( צילום: Yonatan Sindel/FLASH90 )

דרמה משפטית: בית המשפט העליון הוציא היום (שני) צו על תנאי על החלטת הממשלה לפטר את היועצת המשפטי לממשלה גלי בהרב מיארה - לאחר שהממשלה סירבה להגיש את תגובתה לעתירות נגד ההליך לפיטורי היועמ"שית.

בהחלטת בג"ץ המליצו השופטים לממשלה לפנות לוועדת האיתור המקורית לצורך הדחת היועמ"שית, הליך שעליו הממשלה דיגלה ובמקום זאת החליטה להקים וועדה חדשה להדחתה, בשל חוסר היכולת להדיחה בוועדת האיתור המקורית. שר המשפטים יריב לוין הגיב להחלטת בית המשפט וכתב כי זה "מחזה האבסורד של בג"ץ בנוגע ליועצת המודחת לא מפתיע כבר אף אחד. כולם יודעים את הסוף הידוע מראש של המחזה הזה". לדבריו: "יש עוד עובדה שידועה לכולם: לעותרים, לבית המשפט העליון, וגם לציבור הרחב – לא היה שיתוף פעולה יעיל בין היועצת המודחת לבין הממשלה". לוין הוסיף כי "כל הטענות על פרוצדורה הן רק תירוץ. אי אפשר לכפות על הממשלה, ובפרט כאשר אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, לעבוד איתה אפילו יום אחד נוסף. הממשלה ורק היא תקבע מי יהיה היועץ המשפטי שלה. זה כל כך מובן מאליו. ולא פלא שזה כך ברחבי העולם".

השר קרעי מגיב להחלטת בג"ץ ( צילום: ללא )

השר שלמה קרעי הגיב להחלטת בג"ץ ואמר: "הרינו להודיעכם כי צו הביניים שהוצאתם מנוגד לסעיף 5 לחוק המינויים, אינו חוקי ועל כן משולל תוקף".

לדבריו: "רק לממשלה נתונה הסמכות למנות או להדיח את היועץ המשפטי לממשלה וכך עשינו. שום צו בלתי חוקי לא יחזיר אותה לתפקידה. זה החוק. זו החלטת הריבון!".

השר קרעי סיים את דבריו וכתב כי "הממשלה תפעל למנות יועץ משפטי חדש לאלתר".

בתנועה לאיכות השלטון הגיבו להחלטת בג"ץ: "ממשלה שעושה דין לעצמה, מחרימה דיונים ומתעלמת ממועדי בית המשפט אינה ראויה לחסדי בית המשפט. לצערנו, כמו כל בריון, הממשלה רק מנצלת את היחס המכבד של בית המשפט לזלזל בו עוד יותר".