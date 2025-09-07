כיכר השבת
בבירת הפדרציה הערבית

המלך הירדני ונשיא האמירויות גינו בחריפות את "התוכניות להגירת עזתים"

מלך ירדן נפגש עם נשיא איחוד האמירויות, והשניים דנו בכל הנוגע למצב הנוכחי ברצועת עזה, תוך שהם מגנים את הכוונה של ישראל להביא להגירה המונית מהרצועה | "מתנגדים לתוכניות הישראליות שמטרתן לבסס את כיבוש עזה, ולהרחיב את השליטה הצבאית" (מדיני)

עבדאללה מלך ירדן (צילום: shutterstock)

יפגע בהסכמי אברהם? ברקע הדיבורים בישראל על הכרזה של ריבונות ברחבי יהודה ושומרון וברקע הכוונה לכבוש את , מלך ירדן עבדאללה המבקר באבו דאבי הודיע היום (ראשון) במהלך פגישתו עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד כי הוא "דוחה לחלוטין כל צעד ישראלי לסיפוח הגדה המערבית והגירה פלסטינית, וכל תוכנית עתידית לעזה, שכוללת הגירה של תושביה או מפרידה אותה מהגדה המערבית".

לאחר מספר דיונים שערכו שני המנהיגים, הכוללים נושאים נוספים הנוגעים למזרח התיכון, הוציאו השניים הודעה בה נאמר כי הם "מאשרים את תמיכתם בזכויות העם הפלסטיני, ואת המשך העבודה ברמה הבינלאומית, כדי לדחוף להשגת שלום צודק וכולל על בסיס פתרון שתי המדינות".

בהמשך הדגישו השניים, כי הם דורשים "עצירה מיידית של המלחמה בעזה, והמשך הזרמת הסיוע בכל הדרכים". כשהם מסיימים ומדגישים כי הם מתנגדים בחריפות לתוכניות הישראליות שמטרתן לבסס את כיבוש עזה, ולהרחיב את השליטה הצבאית בה".

סער באבו דאבי (צילום: דוברות )

בשבוע שעבר דיווחנו, כי נשיא האמירויות עבדאללה בן זאיד ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן סיכמו שאם ישראל תספח שטחים ביהודה ושומרון, האמירתים יפרשו מהסכמי אברהם. עבור הסעודים מדובר בהחלטה שעלולה לסתום את הגולל על הסיכוי לנורמליזציה עם ישראל. כך על פי הפרסום בכאן 11.

על פי הדיווח של רועי קייס, בימים האחרונים ביקר בסעודיה נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, ונפגש עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן. לפי גורם במשפחת המלוכה הסעודית, השניים הסכימו בפגישתם בריאד שאם ישראל תיישם מהלכי סיפוח ביהודה ושומרון, פרישה מהסכמי אברהם תהווה אפשרות ריאלית.

הגורם הסעודי אמר כי סיפוח שטחי יהודה ושומרון גם צפוי לסתום את הגולל על סיכויי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. עוד הוסיף כי בנקיטת מהלכים שכאלו - ישראל משחקת לידיים של איראן וחמאס, שהאינטרס שלהם הוא למנוע יחסים בין ישראל למדינות ערב.

כזכור, איחוד האמירויות איימה בימים האחרונים שסיפוח שטחים ביהודה ושומרון יהווה מבחינת "קו אדום" ביחסים עם ישראל. על פי הדיווחים, בכירים באיחוד האמירויות שיגרו אזהרה חריפה בנוגע לסיפוח והבהירו: "סיפוח הגדה המערבית (יו"ש) על ידי ישראל, יהווה חציית קו אדום משמעותית עבורנו".

