במהלך הדיון הביטחוני המצומצם: מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן עליאן, יצא באזהרה חריגה לשרי הממשלה וטען כי ההסלמה ביהודה ושומרון קרובה מתמיד, כך על פי הפרסום הערב (שני) בכאן חדשות.

על פי הדיווח של העיתונאית יערה שפירא, במהלך ישיבת צוות השרים המצומצם בחמישי האחרון בו דנו השרים וגורמי הביטחון בין הייתר גם בכל הנוגע למצב ביו"ש, האלוף הזהיר את השרים מפני המצב הקשה שעלול להביא להסלמה, בשל המצב הכלכלי הקשה, התפוררות מנגנוני הרשות הפלסטינית, והמשך ההסתה המתרחבת בשטחים.

על פי הדיווח, השרים בן גביר וסמוטריץ' שהיו בדיון השיבו לאלוף וטענו כי דבריו רק מחזקים את משנתם וכי על הממשלה להכריז כבר בקרוב, על החלת ריבונות מלאה ברחבי יהודה ושומרון.

בתחילת השבוע דיווחנו, כי ימים ספורים לאחר הצגת תוכנית הריבונות על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבמסגרתה תיאכף ריבונות ישראלית על 82% משטחי יהודה ושומרון, חשפה מועצת יש"ע את שמות שרי הליכוד שהביעו תמיכה גורפת בתוכנית.

בין השרים שתמכו נמנים: ישראל כ"ץ, אלי כהן, מיקי זוהר, גילה גמליאל, מירי רגב, שלמה קרעי, יואב קיש, עידית סילמן, מאי גולן וזאב אלקין. השרים חיים כץ ויריב לוין אף הביעו תמיכה בהחלת ריבונות רחבה יותר. מי שנשאר בחוץ הם ניר ברקת, גדעון סער, אבי דיכטר ועוד.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להודעה וכתב: "ריבונות היא צו השעה. שרי הליכוד תומכים בתוכנית הריבונות וכך גם רוב אזרחי ישראל". סמוטריץ' הוסיף ופנה לנתניהו: "המחנה הלאומי כולו מאוחד סביב ריבונות על שטחי המולדת. אדוני ראש הממשלה, עם ישראל כולו יגבה אותך. הגיע עת ריבונות".