טראמפ ואמרי קטאר ( צילום: מסך )

יקבלו את ההצעה של הנשיא? המגעים להשלמת עסקת חטופים נמשכים גם בשעות אלו, על פי הדיווח היום (שני) בסוכנות הידיעות רויטרס ראש ממשלת קטר אאל ת'אני מפעיל לחצים כבדים על חמאס, כדי שילך על ההצעה לעסקת חטופים של הנשיא טראמפ.

גורם רשמי המעורה בפרטי השיחות המתקיימות בדוחה אמר לרויטרס כי "ראש הממשלה הקטרי לחץ על חמאס להשיב בחיוב להצעה האמריקנית האחרונה, שהועברה דרך המתווכות, ונועדה להבטיח הסכם הפסקת אש ושחרור חטופים בעזה". גורמים בארגון הטרור חמאס טענו כי ההצעה "מכילה מלכודות ומוקשים שצריך לפרק, היות שהם כוללים תנאים צודקים שעונים על דרישות העם הפלסטיני, ובראשם סיום המלחמה - וזו הסוגייה עליה מתמקדים בארגון ובפלגים הפלסטינים". בכאן חדשות דווח הערב, כי גורמים בכירים בישראל דחו את תשובות חמאס וטענו כי הן לא רציניים ואין ברצונם לחתום על עסקה כעת. גורם ישראלי הוסיף וטען כי "זו ההצעה האחרונה של טראמפ - והיא בבחינת אולטימטום. אם ארגון הטרור לא יקבל אותה - מרכבות גדעון ב׳ ייצא לפועל כמתוכנן".

היערכות כוחות צה"ל בגבול עם עזה ( צילום: Tsafrir Abayov/Flash90 )

אמש דיווחנו, כי נשיא ארה"ב דולנד טראמפ העביר במהלך הימים האחרונים, הצעה חדשה הטורפת את כללי המשחק - הצעה הכוללת שינוים מפתיעים, יותר מההצעות הקודמות.

על פי ההצעה של טארמפ שפורסמה בחדשות 12 אמש (ראשון), כלל החטופים (48) החיים והחללים ישוחררו כבר ביום הראשון לעסקה, ובתמורה ישראל תשחרר מאות מחבלים ואלפי עצורים פלסטיניים.

בנוסף דווח, כי במקביל ישראל תעצור את המבצע לכיבוש רצועת עזה, הנקרא מרכבות גדעון ב', כאשר יפתח כבר ביום הראשון לעסקה, משא ומתן לסיום המלחמה בעזה - בניהולו של הנשיא טראמפ, כאשר כל עוד לא יסתיים המו"מ - ישראל לא תחזור להילחם בחזרה.

על פי הדיווח בכאן חדשות, בישראל נתנו אור ירק להצעה של הנשיא טראמפ, וכי נראה כי כלל הסעיפים בהצעת הנשיא עומדים בקנה אחד, אם העקרונות של ישראל. בנוסף דווח כי ראש הממשלה נתניהו והשר רון דרמר עודכנו כבר במהלך השבוע שעבר בפרטי ההצעה שהועברה מהשליח וטיקוף לגרשון בסקין - ולאחר מכן עברה לידי ארגון הטרור חמאס.

נשיא ארה"ב טראמפ הגיב לאחר פרסום הצעתו לעסקה הכוללת: "הגיע הזמן שחמאס יקבל את התנאים. זו האזהרה האחרונה שלי".

בסביבת ראש הממשלה הגיבו להצעה של הנשיא וטענו כי "ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו" טענו בלשכת נתניהו.

בארגון הטרור חמאס הגיבו להצעה האמריקאית: "קיבלנו דרך מתווכים כמה רעיונות מהצד האמריקאי להגיע להסכם להפסקת אש, חמאס מדגישה שהיא מוכנה מיד לשבת לשולחן המשא ומתן".

לדבריהם: "כדי לדון בשחרור כל האסירים בתמורה להצהרה ברורה על סיום המלחמה ונסיגה מלאה מהרצועה, וכן הקמת ועדה לניהול רצועת עזה על ידי פלסטינים עצמאיים שתתחיל לפעול מיד, עם התחייבות מפורשת ומוצהרת של האויב לקיים את ההסכמות כדי למנוע חזרה על ניסיונות קודמים שבהם הושגו הסכמים אך הם נדחו או בוטלו".