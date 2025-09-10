כיממה לאחר התקיפות הישראליות בלב דוחה, אשר טרם נודע האם הצליחו להשיג את מטרתם: לפגיעה בבכירי חמאס בדוחא, הערב (רביעי) מתפרסם בחדשות 12 כי ראש המוסד דדי ברנע הזהיר לפני התקיפה כי לדעתו מדובר בטעות.

על פי הפרסום של העיתונאי ירון אברהם, ראש המוסד ברנע אמר בדיון שהתכנס לאחר הפיגוע בצומת רמות שבו דנו בתקיפה בדוחא כי "עד היום מי שבסוף הצליח להשפיע לגבי עסקה היו הקטארים. קחו את זה בחשבון".

בהמשך הדיון טען ברנע כי "מן הסתם כולם בני מוות ביום שאחרי המלחמה, אבל כל עוד הם שם, כשהקטארים הם המתווכים המרכזיים, לדעתי זו טעות". בכירים נוספים שהשתתפו בדיון טענו כי החיסול יפגע בשיתוף הפעולה שיש למוסד עם קטאר, ואף עלול להשפיע על יחסי מדינות נוספות עם ישראל.

בסיום הדיון הביטחוני עם ראש הממשלה טען ברנע, כי יש להמתין כשבוע ימים, עד לפקיעת ההצעה לעסקה של הנשיא טראמפ.

מוקדם יותר דיווחנו כי ראש ממשלת קטאר מוחמד א-תאני אמר הערב ל-CNN כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "מוביל את המזרח התיכון אל עבר כאוס", לאחר המתקפה הישראלית בדוחא, במסגרת מבצע "פסגת האש".

ראש הממשלה הקטארי אף הוסיף וטען כי "אנו בוחנים מחדש הכול בנוגע לתפקידנו כמתווכות - ולעתיד חמאס בקטר", לדבריו: "קצינים קטאריים נפצעו במתקפה הישראלית והם נמצאים במצב קריטי".

ראש הממשלה הקטארי התייחס למגעים לעסקת חטופים, ברקע התקיפה הישראלית בדוחא: "אני חושב שמה שנתניהו עשה אתמול, הוא הרג כל תקווה לחטופים, נגמרו ההזדמנויות" לעסקה. מוחמד א-תאני הוסיף: "בבוקר המתקפה נפגשתי עם משפחות חטופים, הן בונות על התיווך הזה ואין להן תקווה אחרת".