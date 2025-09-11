וכמה העובר לטובת דיור הרבנים הראשים? ועדת הכספים בראשות ח"כ מילביצקי אישרה היום (חמישי) שלושה העברות תקציביות במסגרת תקציב המדינה - לשנת 2025.

על פי הודעת וועדת הכספים כ-80 מיליון ש"ח הועברו לטובת תקציב המשרד לשירותי דת, אשר נועד לצורך תקצוב תמיכה בפעילות המועצות הדתיות בישראל, תשלום בשל פשרה בהליך משפטי של המשרד, הקמת מועצות דתיות חדשות, מיזמים בתוך המועצות הדתיות, תקציבי אבטחה לאתרי המקומות קדושים, עבודות תשתית בקבר הרשב"י במירון, הוצאות לצורך פתרון דיור לרבנים הראשיים , ופעילות שוטפת של משרד הדתות.

בנוסף אשרה הוועדה העברה של כ-144 מיליון ש"חלטובת משרד ראש הממשלה, כאשר בנוסף הועבר כ-75 מיליון ש"ח לטובת המשרד לפיתוח הנגב והגליל של השר וסרלאוף, לטובת תוכניות לפיתוח כלכלי חברתי בתוך יישובים הבדואים, הצ'רקסיים והדרוזים בצפון, בגליל ובכרמל.

דברים נוספים שלטובתם אושרה העברה התקציבית למשרדו של השר מעוצמה יהודית הם: קידום מענים בחינוך הבלתי פורמלי, החוסן הקהילתי והרווחה לישובים המפונים בצפון, עידוד צמיחה דמוגרפית ביישובי המועצה האזורית גולן וקצרין, וביצוע בפועל של פרויקטים במשרד.

לאחר מכן אשרה הוועדה בראשות מילביצקי, מי שהחליף רק לאחרונה את ח"כ משה גפני בתפקידו, כ-110 מיליון ש"ח לטובת משרד המדע, התרבות וספורט אשר יועד לרשות העתיקות, לצרכי הוצאות שכר, לחשיפת ירושלים הקדומה, קידום פרויקטים של משרד המורשת בראשות השר עמיחי אליהו, הנגשת אתרים לקהילה ביצוע חפירות חינוכיות, וכן שדרוג מערכות מחשוב, הנגשה לציבור, תפעול ופעולות שוטפות.