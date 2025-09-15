המשטרה פשטה הבוקר (שני) על במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, בראשו עומדת השרה מאי גולן מ'הליכוד', במסגרת החשדות הנחקרים סביב המשרד וההתנהלות בו. בנוסף, עצרה המשטרה עורך דין ששימש בעבר כיועץ פרלמנטרי של גולן.

המשטרה שוקלת לזמן את השרה מאי גולן לחקירה - עוד היום.

במהלך הפשיטה של המשטרה על ביתה של היועצת הנוכחית של נשרה גולן בעיר יבנה, נתפסה במקום מעבדת סמים שככל הנראה מופעלת בידי בעלה של היועצת.

המשטרה הודיעה הבוקר כי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עצרו חשוד אחד, עיכבו נוספים ובצעו מספר חיפושים, וזאת במסגרת חקירת חשד לקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים והעסקה פיקטיבית.

לפי הודעת המשטרה, החקירה ביאח"ה החלה לפני מספר חודשים והיא עוסקת בחשד לכך שעובדי המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה ונוספים, היו מעורבים בקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.

היום, עם המעבר לחקירה גלויה, עצרו שוטרי היחידה עו"ד המעורב בפרשיה, הנחשב מקורב לשרה גולן, עיכבו חשודים נוספים בבתיהם ובצעו חיפושים.

החשודים כולם הועברו לחקירה במשרדי להב 433 ובהמשך היום, יובא העצור להארכת מעצר בבימ"ש השלום בראשל"צ.