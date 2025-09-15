לאחר פרסום דבר המעצרים והחקירה נגד אנשי לשכת השרה לשוויון חברתי מאי גולן, כאשר גם השרה מעמדת לחקירה, בשעה האחרונה השרה גולן עולה להתקפה כנגד היועצת המשפטית לממשלה, שלדבריה, מזמנת אותה לחקירה כי "היא לא יכולה לסבול את הביקורת שלי כלפיה וכלפי פעילותה הנבזית נגד ממשלת ישראל ועם ישראל".

בהודעתה כתבה גולן: "אני שרה בממשלת ישראל שגדלה בדרום תל אביב עם אנשי העולם החתון. אני לא מתרגשת מהאיומים של יועצת משפטית לשעבר בעלת ניגוד עניינים שמזמנת אותי לחקירה כי היא לא יכולה לסבול את הביקורת שלי כלפיה וכלפי פעילותה הנבזית נגד ממשלת ישראל ועם ישראל".

לדבריה, "במשך תקופה ארוכה התקשורת מפעילה מכבש לחצים לפתוח נגדי בחקירה חסרת שחר מתוך רדיפה פוליטית מהזן המסוכן ביותר. טענו נגדי שקיבלתי שוחד, שכספים הוצאו מהמשרד תחת הבטחה לקבלת עמלה של 50 אחוז. היום התברר שהכל פייק מוחלט. אין ולא היה שוחד והיום המשטרה מודה בזה. אין כל בסיס לחשדות נגדי! הדברים ברורים כשמש ומגובים במסמכים רבים".

לסיום כתבה כי היא תגיע לחקירה שאותה כינתה "פוליטית" רק אם אנשיה ישוחררו: "אשקול אם להגיע לחקירה הפוליטית הזו רק לאחר שישחררו מיד את האנשים שנעצרו מתוך מטרה להלך עליי אימים - אנשים שכל חטאם הוא שעבדו לצידי. לא אשתף פעולה עם הליך מזוהם שלוחץ ומאיים על אנשים תמימים על לא עוול בכפם רק כי עבדו ועובדים עם מאי גולן ה״ביביסטית״.

כזכור, הבוקר פשטה המשטרה המשטרה על המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, בראשו עומדת השרה מאי גולן מ'הליכוד', במסגרת החשדות הנחקרים סביב המשרד וההתנהלות בו. בנוסף, עצרה המשטרה עורך דין ששימש בעבר כיועץ פרלמנטרי של גולן.

לפי הודעת המשטרה, החקירה ביאח"ה החלה לפני מספר חודשים והיא עוסקת בחשד לכך שעובדי המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה ונוספים, היו מעורבים בקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.

היום, עם המעבר לחקירה גלויה, עצרו שוטרי היחידה עו"ד המעורב בפרשיה, הנחשב מקורב לשרה גולן, עיכבו חשודים נוספים בבתיהם ובצעו חיפושים. החשודים כולם הועברו לחקירה במשרדי להב 433 ובהמשך היום, יובא העצור להארכת מעצר בבימ"ש השלום בראשל"צ.