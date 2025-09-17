על רקע הסקרים הקשים: סמוטריץ' החליט לבטל את הפריימריז במפלגה

יו"ר 'הציונות הדתית', שר האוצר בצלאל סמוטריץ', החליט לבטל את הפריימריז במפלגה ולהעביר את הכוח על קביעת רשימת המתמודדים לכנסת לקבוצת עסקנים מצומצמת יותר.

את ההחלטה קיבל סמוטריץ' על רקע הסקרים בחודשים האחרונים החוזים כי 'הציונות הדתית' נמצאת מתחת לאחוז החסימה.

סמוטריץ' יביא את ההחלטה למרכז המפלגה, שיתכנס עוד היום, ויבקש את אישורה להעביר את השליטה על רשימת המתמודדים מכ-20 אלף מתפקדי המפלגה לכמאה חמישים עסקני המפלגה, רובם אנשי אמונו, ובכך לשלוט ברשימה לכנסת.

סמוטריץ' סבור כי בניסיון להציל את המפלגה, שכאמור ברוב הסקרים לא עוברת את אחוז החסימה, יש להביא רשימה של מועמדים פופולריים יותר, כדי לחדש את האמון של מצביעי הציבור הדתי לאומי הנוהר - כך על פי הסקרים - ל'עוצמה יהודית' של השר איתמר בן גביר.

יצוין כי הפריימריז במפלגה התקיימו רק פעם אחת וחשפו אז את חולשתו של סמוטריץ' בקרב מתפקדי המפלגה, שכן לרשימה נכנסו חברי כנסת שסמוטריץ' העדיף לראות מחוץ לרשימה.

טרם ברור מי מבין חברי הכנסת הנוכחיים יבקש סמוטריץ' להשאיר ברשימה לקראת הבחירות הצפויות להתקיים בשנה הבאה, היחידה שזוכה לאמון רב מצד סמוטריץ' היא השרה אורית סטרוק.