ברקע הקריאות בימין הישראלי להחלת ריבונות ביהודה ושומרון כמענה להכרזה באירופה על הכרה במדינה פלסטינית, סעודיה העבירה לישראל מסר חריף, שלפיו כל מהלך סיפוח ביהודה ושומרון - גם חלקי - יחסום את האפשרות לנורמליזציה ויערער את הסכמי אברהם - כך דווח הערב (ראשון).

על פי הדיווח בחדשות 12, האזהרה התקיפה מגיעה ערב ההצבעה הדרמטית בעצרת הכללית של האו"ם, שבה המדינות החברות יכריעו על הכרה במדינה פלסטינית ועל המתווה הצרפתי-סעודי להקמתה.

בדיווח נכתב כי גורמים מדיניים סעודיים שנמצאים בקשר חשאי עם ישראל, העבירו במסרים לירושלים את התנגדותם המוחלטת לסיפוח, גם אם יוגבל לבקעת הירדן בלבד. "לצעדי סיפוח יהיו משמעויות גדולות בכל המישורים", נכתב במסרים שהועברו לישראל.

לפי אותם מקורות שצוטטו בדיווח, בידי סעודיה מנופי לחץ משמעותיים - כלכליים וביטחוניים - ואף אפשרות לסגור את המרחב האווירי, דבר שכל ישראלי ירגיש בטיסות לחו"ל. המסר הסעודי חד וברור: סיפוח יחסום את הדלת להסכמות עתידיות עם ישראל.

כזכור, גל ההכרזות על הכרה במדינה פלסטינית מצד בריטניה, קנדה ואוסטרליה עורר סערה בזירה הישראלית, ובקרב שרים, חברי כנסת וראשי ההתיישבות עולה קריאה אחידה: החלת ריבונות ישראלית מלאה ומידית ביהודה ושומרון, ואף בעזה.

בין השאר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כתב: "נגמרו הימים שבריטניה ומדינות אחרות יקבעו את עתידנו, המנדט נגמר והתשובה היחידה לצעד האנטי ישראלי היא ריבונות על חבלי המולדת של העם היהודי ביהודה ושומרון והורדת רעיון האיוולת של המדינה הפלשתינית מסדר היום לתמיד. אדוני ראש הממשלה, זו העת וזה בידיים שלך."

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר היה בין הראשונים להגיב ואמר כי מדובר ב"פרס לרוצחי הנוח'בות". לדבריו, "ההכרה של מדינות בריטניה, קנדה ואוסטרליה מחייבת צעדי נגד מידיים: החלת ריבונות מיידית ביהודה ושומרון וריסוק מוחלט של הרשות ה'פלסטינית'. בכוונתי להגיש לישיבת הממשלה הקרובה הצעה להחלת ריבונות".