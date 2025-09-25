כיכר השבת
דיווח: תוכנית 6 הנקודות של ישראל וארה"ב בשומרון – והמהפכה במחנות הפליטים

מתווה מדיני של ישראל וארה"ב, המכונה "שש הנקודות", דורש מהרשות הפלסטינית לסלק את אונר"א, לשנות את שמות המחנות ל"שכונות מגורים" ולהעביר את הניהול לעיריות | התוכנית, הממומנת על ידי האיחוד האירופי, נחשפה ברקע גל ההכרה הבינלאומי במדינה פלסטינית (בעולם)

תיעוד מפעילות הכוחות בטולכרם ונור א-שמס (צילום: דובר צה"ל)

על רקע המאמצים הבינלאומיים להכרה במדינה פלסטינית, מדווח הבוקר (ה') העיתון הלבנוני "אל-אח'באר" על תוכנית משותפת של ישראל והממשל האמריקני, המבקשת לשנות את המציאות במחנות הפליטים ביהודה ושומרון. לפי הדיווח, הממשל האמריקני העביר לרשות הפלסטינית מתווה הכולל שישה תנאים ישראליים בנוגע לעתיד המחנות.

כוחות הרשות הפלסטינית בג'נין (צילום: רשתות ערביות)

עיקרי "תוכנית שש הנקודות"

התוכנית המשותפת, שנודעה בשם "שש הנקודות", מציגה מתווה מקיף שאינו רק משקם תשתיות, אלא דורש שינויים מהותיים במעמדם של מחנות הפליטים. התוכנית כוללת:

בניית אמון בין ישראל לרשות הפלסטינית.

שיקום תשתיות בסיסיות במחנות הפליטים – אך זאת תחת פיקוח הדוק של צה"ל.

מחויבות מצד להכיר ב"מצב החדש" שייווצר בשטח לאחר הריסת מבנים ופתיחת נתיבי תנועה.

התנאים הדרמטיים: סילוק אונר"א ושינוי שמות

התנאי המרכזי והדרמטי ביותר במתווה הוא סילוק מוחלט של אונר"א (סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים) מהמחנות וביטול תפקידה באזורים אלה.

בנוסף, הדיווח מציין כי:

שמות המחנות ישונו והם יוגדרו מחדש כ"שכונות מגורים" שיהפכו לחלק אינטגרלי מהערים הפלסטיניות הסמוכות.

הניהול והשירותים במחנות יועברו באופן רשמי לידי העיריות הפלסטיניות, והרש"פ תידרש להתחייב לכך.

על פי "אל-אח'באר", האיחוד האירופי כבר הקצה סכום משמעותי הנאמד ב-20 עד 30 מיליון יורו לצורך מימון יישום התוכנית.

את המסר הישראלי-אמריקני העביר לכאורה מתאם הביטחון האמריקני ביו"ש, מייקל ר. פינזל, שביקר ביולי האחרון במחנה נור א-שמס ליד טולכרם, יחד עם שר הפנים הפלסטיני ומושל טולכרם. על פי הפרסום, נאמר לבכירים הפלסטינים כי חזרת התושבים למחנות תתאפשר רק לאחר יישום מלא של החזון הישראלי כפי שהוצג במסמך "שש הנקודות".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

