על רקע המאמצים הבינלאומיים להכרה במדינה פלסטינית, מדווח הבוקר (ה') העיתון הלבנוני "אל-אח'באר" על תוכנית משותפת של ישראל והממשל האמריקני, המבקשת לשנות את המציאות במחנות הפליטים ביהודה ושומרון. לפי הדיווח, הממשל האמריקני העביר לרשות הפלסטינית מתווה הכולל שישה תנאים ישראליים בנוגע לעתיד המחנות.

עיקרי "תוכנית שש הנקודות"

התוכנית המשותפת, שנודעה בשם "שש הנקודות", מציגה מתווה מקיף שאינו רק משקם תשתיות, אלא דורש שינויים מהותיים במעמדם של מחנות הפליטים. התוכנית כוללת:

בניית אמון בין ישראל לרשות הפלסטינית.

שיקום תשתיות בסיסיות במחנות הפליטים – אך זאת תחת פיקוח הדוק של צה"ל.

מחויבות מצד הרשות הפלסטינית להכיר ב"מצב החדש" שייווצר בשטח לאחר הריסת מבנים ופתיחת נתיבי תנועה.

התנאים הדרמטיים: סילוק אונר"א ושינוי שמות

התנאי המרכזי והדרמטי ביותר במתווה הוא סילוק מוחלט של אונר"א (סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים) מהמחנות וביטול תפקידה באזורים אלה.

בנוסף, הדיווח מציין כי:

שמות המחנות ישונו והם יוגדרו מחדש כ"שכונות מגורים" שיהפכו לחלק אינטגרלי מהערים הפלסטיניות הסמוכות.

הניהול והשירותים במחנות יועברו באופן רשמי לידי העיריות הפלסטיניות, והרש"פ תידרש להתחייב לכך.

על פי "אל-אח'באר", האיחוד האירופי כבר הקצה סכום משמעותי הנאמד ב-20 עד 30 מיליון יורו לצורך מימון יישום התוכנית.

את המסר הישראלי-אמריקני העביר לכאורה מתאם הביטחון האמריקני ביו"ש, מייקל ר. פינזל, שביקר ביולי האחרון במחנה נור א-שמס ליד טולכרם, יחד עם שר הפנים הפלסטיני ומושל טולכרם. על פי הפרסום, נאמר לבכירים הפלסטינים כי חזרת התושבים למחנות תתאפשר רק לאחר יישום מלא של החזון הישראלי כפי שהוצג במסמך "שש הנקודות".