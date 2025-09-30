בן גביר בביקורת חריפה על ההסכם המתגבש: "מסוכן לביטחון ישראל"

יממה לאחר פרסום תוכנית 21 הנקודות של טראמפ שהתקבלה בהסכמה בישראל ובמדינות המוסלמיות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף בישיבת הממשלה את תוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לרצועת עזה, ואמר כי "ההסכם שבפתח הוא הסכם מסוכן לביטחון ישראל".

הוא הוסיף: "אני עוד אדבר עליו רבות אדוני ראש הממשלה אבל כבר עכשיו צריך לומר שהוא פוגע בביטחון, הוא מלא חורים לא משיג את מטרות המלחמה שקבענו. נכון, כולנו מתרגשים מהחזרת החטופים אבל המחיר כאן לא נתפס ואני עוד אומר את דברי על הדבר הזה".

קודם לכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי "בוושינגטון סיכמתי עם הנשיא טראמפ על מתווה לשחרור כל חטופינו, והשגת כל מטרות המלחמה שהצבנו. אני אמסור דין וחשבון מפורט יותר גם לחברי הממשלה וגם לחברי הקבינט".

הבוקר היה שר האוצר סמוטריץ' שהתייחס לתוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום המלחמה וקרא לה "החמצה היסטורית". הוא הוסיף כי מדובר ב"הפניית עורף לכל לקחי 7 באוקטובר - ולהערכתי זה גם ייגמר בבכי. ילדינו ייאלצו להילחם שוב בעזה. זה מה שאינשטיין הגדיר כשטות גמורה - לחזור על אותה פעולה שוב ושוב ולצפות לתוצאה אחרת".