כיכר השבת
"המחיר לא נתפס"

בן גביר בביקורת חריפה על ההסכם המתגבש: "מסוכן לביטחון ישראל"

בזמן שבישראל מתכוננים למשא ומתן מורכב על תוכנית טראמפ, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר העביר ביקורת קשה על נתניהו בישיבת הממשלה וטען כי ההסכם "מסוכן לביטחון ישראל" | לדבריו, "נכון, כולנו מתרגשים מהחזרת החטופים אבל המחיר כאן לא נתפס ואני עוד אומר את דברי על הדבר" (מדיני)

בן גביר (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

יממה לאחר פרסום תוכנית 21 הנקודות של טראמפ שהתקבלה בהסכמה בישראל ובמדינות המוסלמיות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף בישיבת הממשלה את תוכניתו של נשיא ארה"ב לרצועת עזה, ואמר כי "ההסכם שבפתח הוא הסכם מסוכן לביטחון ישראל".

הוא הוסיף: "אני עוד אדבר עליו רבות אדוני ראש הממשלה אבל כבר עכשיו צריך לומר שהוא פוגע בביטחון, הוא מלא חורים לא משיג את מטרות המלחמה שקבענו. נכון, כולנו מתרגשים מהחזרת החטופים אבל המחיר כאן לא נתפס ואני עוד אומר את דברי על הדבר הזה".

קודם לכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי "בוושינגטון סיכמתי עם הנשיא טראמפ על מתווה לשחרור כל חטופינו, והשגת כל מטרות המלחמה שהצבנו. אני אמסור דין וחשבון מפורט יותר גם לחברי הממשלה וגם לחברי הקבינט".

הבוקר היה שר האוצר סמוטריץ' שהתייחס לתוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום המלחמה וקרא לה "החמצה היסטורית". הוא הוסיף כי מדובר ב"הפניית עורף לכל לקחי 7 באוקטובר - ולהערכתי זה גם ייגמר בבכי. ילדינו ייאלצו להילחם שוב בעזה. זה מה שאינשטיין הגדיר כשטות גמורה - לחזור על אותה פעולה שוב ושוב ולצפות לתוצאה אחרת".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר