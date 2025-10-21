אחרי שכלל החטופים החיים בבית, ח"כ צבי סוכות פנה היום (שלישי) ליו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, בבקשה להסדיר מחדש את מתכונת ישיבות הוועדות ולהחזירן לפעילות סדירה, זאת לאור ההתקדמות המשמעותית בנושא החטופים.

במכתבו ציין כי מאז אירועי השבעה באוקטובר נפתחו ישיבות הוועדות בדברי משפחות החטופים, שארכם הגיעו לעיתים אף לכמחצית מהזמן הכולל שהוקצה לדיונים וזאת כצעד שנבע מתוך כאב לאומי עמוק ורצון כן להשמיע את קולם של המשפחות בשעתם הקשה.

עם זאת, מדגיש ח"כ סוכות כי לצד השמחה העצומה על שחרורם של כלל החטופים החיים ולאור העובדה שממשלת ישראל פועלת לשחרור כלל החללים במסגרת העסקה, הצורך בהמשך קיום הנוהג מתייתר.

לדבריו של הח"כ בשלב זה יש חשיבות עליונה להשיב את הכנסת והוועדות לפעילות תקינה, על מנת למלא את שליחותן הציבורית הרחבה כלפי כלל אזרחי ישראל, במיוחד לאחר תקופה ארוכה שבה הייתה המדינה שרויה במלחמה. בנוסף ציין כי בחלק מהמקרים נעשה שימוש שאינו הולם בזמן המוקצה למשפחות להעברת מסרים פוליטיים שאינם מן העניין.

לסיום כתב הח"כ מהצינות הדתית כי מתוך הערכה עמוקה למשפחות ומתוך מחויבות לתפקידה הציבורי של הכנסת, יש להסדיר את הנושא בהתאם למציאות הנוכחית ולהשיב את הוועדות לעיסוקן המקורי.