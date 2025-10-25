אמיר קטאר עולה על המטוס הנשיאותי ( צילום: דף ה-X הרשמי של הבית הלבן )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ערך הערב (שבת) פסגה מאולתרת וחריגה למדי עם אמיר קטאר על גבי מטוס ה"אייר פורס 1", במהלך עצירת תדלוק בדוחא - בדרכו מארה"ב לביקור מדיני בן חמישה ימים במזרח אסיה.

טראמפ נפגש אל מול המצלמות עם האמיר תמים בן חמד אל-ת'אני וכן עם ראש הממשלה הקטארי מוחמד אל-ת'אני, כדי לדון עמם במאמצים האמריקניים הקדחתניים לשמירה על הסכם הפסקת האש בעזה - והודה להם על חלקם במגעים שהביאו לסיום המלחמה. בפתח השיחה, הדגיש טראמפ כי "זה צריך להיות שלום ממושך", בהתייחסו למגעים הבינלאומיים סביב רצועת עזה. הנשיא הוסיף כי פריסת כוח הייצוב בעזה תיערך בקרוב, וציין כי קטאר מוכנה לשלוח כוחות שמירת שלום במידה שתידרש לכך. לדבריו, "הם בעלי ברית נהדרים, ויש לכם מזרח תיכון בטוח עכשיו. אתם הולכים לשמור על זה ככה עוד הרבה זמן".

טראמפ ואמיר קטאר על סיפון האייר פורס 1 ( צילום: דף ה-X הרשמי של הבית הלבן )

האמיר הקטארי אמר בחיוך כי "ברגע ששמעתי שהוא מגיע לתדלק, אמרתי שאני לא אתן לו להמריא אלא אם כן אבוא ואגיד לו שלום". טראמפ השיב במחמאות והגדיר את האמיר כ"אחד מהמנהיגים הגדולים בעולם, לא רק במזרח התיכון. הוא אהוב ומכובד על ידי המדינה שלו". בהמשך הוסיף על ראש הממשלה הקטארי כי "הוא חבר שלי וחבר של העולם, ועשינו הרבה ביחד במיוחד בשנה האחרונה".

טראמפ אמר לאחר הפגישה עם אמיר קטאר כי "בקרוב" יוצב כוח אחר ברצועת עזה. לדבריו, "אם יהיה צורך, גם קטאר תשלח כוחות".

לשאלות עיתונאים על המצב בעזה והפסקת האש אמר טראמפ: "הפסקת האש תחזיק מעמד. אם לא, נטפל בחמאס מאוד קשה. אני מקווה בשביל חמאס שהיא תחזיק".

לדבריו, "אם הפסקת האש לא תחזיק, זה יהיה באשמת חמאס, ויהיה די פשוט להשמידם, הם נתנו את מילתם ולכן אני חושב שזה יחזיק, אם לא יהיה רע מאוד מבחינתם".