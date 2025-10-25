לאחר הסערה סביב ההצבעה על הריבונות והזעם האמריקני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף הערב (מוצאי שבת) את ראש הממשלה נתניהו על הימנעותו מהעלאת נושא הריבונות מול הנשיא טראמפ, וטען כי כמו בנושא החטופים - גם כאן יש לשכנע את הנשיא לשנות את עמדתו.

בפוסט ארוך שפרסם ברשת X סמוטריץ' כתב: "כשנכנס לתפקידו, הנשיא טראמפ לא הבין עד כמה החזרת החטופים חשובה לציבור הישראלי ועד כמה היא קשורה לאתוס המכונן של מדינת ישראל. כפי שפרסם עמית סגל בטורו בסוף השבוע בישראל היום, טראמפ התבטא במילים קשות נגד התחשבות היתר בהם שגורמת להארכת המלחמה.

אבל מטה החטופים והמשפחות, וראש הממשלה שהתגייס לעזרתם, לא הרפו והסבירו לנשיא ולאנשיו שוב ושוב עד כמה השבת החטופים חשובה לציבור בישראל ועד כמה להיות בצד של ישראל משמעותו להשיב את החטופים, אפילו יותר מלהשמיד חמאס.

והם הצליחו. הנשיא הבין את חשיבות העניין, שינה את דעתו ומדיניותו והסוף ידוע. למה מה שמותר להם אסור לימין ולמתיישבים?!" תהה סמוטריץ'.

לדברי השר, "אין דבר טבעי יותר מלהציב שוב ושוב את הדרישה והחשיבות שהציבור הישראלי רואה בהחלת הריבונות על חבלי המולדת ביהודה ושומרון ואת חיסולו של רעיון המדינה הפלשתינית המסוכן. לפי כל הסקרים רוב מוחלט בעם ישראל אחרי ה 7 לאוקטובר תומך בכך. כנסת ישראל הצהירה ברוב עצום על התנגדותה למדינה פלשתינית ועל תמיכתה בהחלת הריבונות".

סמוטריץ' תקף את נתניהו וכתב: "למרבה הצער והפספוס, רה"מ נתניהו שהתגייס לקמפיין החטופים והסביר שוב ושוב לנשיא את חשיבות השבתם, לא עושה זאת ביחס לריבונות ונמנע מלהעלות זאת בשיחותיו עם הנשיא".

לדבריו, "אין לי שום טענות לנשיא שוויתר בקלות רבה על הריבונות ו"מכר" אותה למדינות ערב בתמורה להסכם בעזה ואולי גם להרחבת הסכמי אברהם. עד כה לא היתה לו שום דרך לדעת עד כמה הנושא חשוב לעם בישראל ועד כמה להיות בצד של ישראל משמעותו לתמוך בהחלת הריבונות וסילוק רעיון חלוקת הארץ.

אני משוכנע שבדיוק כמו בנושא החטופים, הנשיא, שהוא ידיד אמת של ישראל ורוצה באמת בטובתה, ישנה את דעתו כשהוא יבין כמה זה חשוב וקיומי עבורנו. כמה זה נוגע בשרשי הקיום והזהות שלנו וכמה אנחנו נחושים שלא לוותר על זה. נחושים לפחות כמו מטה משפחות חטופים ותומכיהם".

סמוטריץ' הוסיף וכתב: "טוב יעשו אנשי ארץ ישראל לא ירפו ולא יתייאשו ואם ימשיכו שוב ושוב להציב את הנושא ואת חשיבותו הקריטית על סדר היום בארץ ובעולם, עד שידידינו הגדולים בארה"ב יבינו עד כמה זה חשוב לנו. שבדיוק כמו מטה החטופים לא ירתעו מביקורת ולא יחלשו מכשלונות זמניים. בסוף זה מצליח.

יש למישהו ספק שאם במשך שנה שלמה תומכי הריבונות הרבים יצאו בכל מוצאי שבת ל"כיכר הריבונות" לעצרת גדולה, יענדו סיכות מעוצבות, ישלטו את כבישי הארץ וגשריה ויפתחו כל דיון בוועדת כל שהיא בכנסת בשיח על הריבונות - הריבונות תקרה? לי אין כל ספק בכך. בעזרת השם".

עוד כתב סמוטריץ': "אם לשפוט לפי מה שהנשיא טראמפ אמר היום, אז ההסכם ברצועת עזה שהשיב את החטופים ויצר את המחויבות של מדינות ערב לפירוק חמאס ופירוז עזה הושג במידה רבה בזכות מקדמי הריבונות.

קמפיין הריבונות שקידמנו בחודשים האחרונים יצר ככל הנראה חשש אמיתי אצל מדינות ערב שמדובר במשהו אמיתי ומוחשי שהולך לקרות. בכדי למנוע את זה הן הסכימו להקריב את חמאס ולכפות עליו את השבת החטופים ואת פירוקו ופירוזה של רצועה עזה.

הישג לא מבוטל בכלל לקמפיין דל משאבים, שלא מתקרב לפרומיל מתקציב מטה החטופים וככל הנראה היה אפקטיבי הרבה יותר ממנו בגורמים לכניעת חמאס והשבת החטופים.

אז בתוך התודות הרבות, מגיעה תודה גדולה למועצת יש"ע, לשדולת ארץ ישראל בכנסת ולכל התומכים בהחלת הריבונות ובסיכול המדינה הפלשתינית".

לסיום כתב: "נמשיך בעזרת השם לחתור למימוש ריבונותנו בכל חלקי ארצנו ולקידום הסכמים ובריתות שלום אמת עם שכנינו, מתוך עוצמה וכבוד לאומי ומבלי לבגוד חלילה בערכים, בשורשים, במורשת, בהיסטוריה, ובזכות החד משמעית שלנו על חבלי ארצנו".