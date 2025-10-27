כיכר השבת
בשל העצרת החרדית?

דחייה נוספת בחוק הגיוס: ביסמוט הודיע שידחה את הדיון בוועדה "בשל בקשה חריגה מנתניהו"

בועז ביסמוט הודיע שידחה את הדיון בחוק הגיוס שתוכנן להתקיים ביום חמישי הקרוב | "על מנת לאפשר לראש הממשלה לעיין בטיוטת החוק שהועברה לעיונו" (פוליטי) 

יו"ר הוועדה בועז ביסמוט (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90)

המגעים להשלמת חקיקת '' בכנסת לא זורמים: הערב (שני) הודיע יו"ר הוועדה בועז ביסמוט כי הוא ידחה את הדיון בטיוטת החוק מיום חמישי, ליום שני הקרוב.

בהודעת לשכת בימסוט שהעוברה לכלי התקשורת נאמר כי "בהתאם לבקשת ראש הממשלה, נדחה הדיון בחוק הגיוס שנקבע ליום חמישי הקרוב", על פי ההודעה: "הדיון יתקיים ביום שני הקרוב, על מנת לאפשר לראש הממשלה לעיין בטיוטת החוק שהועברה לעיונו".

כך או כך, נראה שבלשכת רה"מ לחצו על ביסמוט שלא לקיים את הדיון ביום חמישי הקרוב, יום בו תתקיים עצרת התפילה של היהדות החרדית (עצרת מיליון 2?) בשערי הכניסה עיר ירושלים.

מוקדם יותר הודיעו בדוברות מעמד הרבבות "זעקת התורה" - נגד רדיפת לומדי התורה בארה״ק כי "מעמד הרבבות קיבל את אישור המשטרה, והוא יתקיים בס״ד ברחובה של עיר, ביום חמישי הקרוב, בברכת מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה והחסידות שליט״א".

בסיום ההודעה נאמר כי: "האישורים הושגו בתום ישיבה נוספת של נציגי הוועדה המארגנת עם משטרת ירושלים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר