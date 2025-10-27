המגעים להשלמת חקיקת 'חוק הגיוס' בכנסת לא זורמים: הערב (שני) הודיע יו"ר הוועדה בועז ביסמוט כי הוא ידחה את הדיון בטיוטת החוק מיום חמישי, ליום שני הקרוב.

בהודעת לשכת בימסוט שהעוברה לכלי התקשורת נאמר כי "בהתאם לבקשת ראש הממשלה, נדחה הדיון בחוק הגיוס שנקבע ליום חמישי הקרוב", על פי ההודעה: "הדיון יתקיים ביום שני הקרוב, על מנת לאפשר לראש הממשלה לעיין בטיוטת החוק שהועברה לעיונו".

כך או כך, נראה שבלשכת רה"מ לחצו על ביסמוט שלא לקיים את הדיון ביום חמישי הקרוב, יום בו תתקיים עצרת התפילה של היהדות החרדית (עצרת מיליון 2?) בשערי הכניסה עיר ירושלים.

מוקדם יותר הודיעו בדוברות מעמד הרבבות "זעקת התורה" - נגד רדיפת לומדי התורה בארה״ק כי "מעמד הרבבות קיבל את אישור המשטרה, והוא יתקיים בס״ד ברחובה של עיר, ביום חמישי הקרוב, בברכת מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה והחסידות שליט״א".

בסיום ההודעה נאמר כי: "האישורים הושגו בתום ישיבה נוספת של נציגי הוועדה המארגנת עם משטרת ירושלים".