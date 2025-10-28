לאחר שנחשפה הערב (שלישי) טיוטת החוק החסויה של יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, שתוצג בשבוע הבא ופורסמה כאן ב'כיכר השבת', במערכת הפוליטית מגיבים לפרסום ותוקפים את הטיוטה המוצעת. גם מקרב חברי הקואליציה נרשמה התנגדות.
ראש האופוזיציה יאיר לפיד מתח ביקורת על טיוטת חוק הפטור מגיוס שגיבש יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט. לפי לפיד, "טיוטת חוק הגיוס שמציג ביסמוט היא לא חוק גיוס - אלא חוק השתמטות מחפיר על מלא. אם הטיוטה הזאת תקודם לא יתגייס אף חרדי אחד".
מאוחר יותר כתב כי "אחרי עיון קפדני: מדובר בחוק השתמטות מחפיר, קומבינה פוליטית נחותה על-מלא, ביזוי של חיילי צה"ל, זכר הנופלים והקרבת הפצועים.
מטרתו היחידה של החוק הזה היא לאפשר לחרדים לזחול בחזרה לממשלה ולהמשיך לקבל כספים. זה לא חוק גיוס, זה חוק כיוס".
יו"ר כחול לבן בני גנץ כתב: "עוד “חוק גיוס” בלי גיוס. עוד דיל קואליציוני על הגב של הילדים שלנו. ביטחון ישראל לא אמור להיות קלף פוליטי. תתביישו".
ח"כ אביגדור ליברמן צייץ קריקטורה המציגה את ח"כ ביסמוט כבובה של החרדים וכתב: "אני לא בטוח שהבובה-ביסמוט אפילו קרא את נוסח חוק ההשתמטות שאמרו לו להוציא".
גם ח"כ דן אילוז מהליכוד הביע התנגדות לטיוטת חוק הפטור מגיוס שגיבש חבר מפלגתו בועז ביסמוט. אילוז מסר כי "זה לא חוק של הליכוד - זה חוק של ש"ס. זה חוק שלא יגייס חרדים, יפגע בציבור המשרת שמצביע לנו ויפגע בליכוד לקראת הבחירות הקרובות. החוק היחיד שהליכוד צריך לקדם הוא פשוט וברור: מי שמשרת - מקבל הטבות מהמדינה. מי שלא משרת - לא".
ח״כ יולי אדלשטיין כתב: "כשאני רואה את החוק אני מבין שצדקו אלה שהדיחו אותי: אין לי את הכישורים לייצר קומבינת השתמטות במקום חוק גיוס, ועוד בעיצומה של מלחמת קיום, כשחיילי המילואים קורסים".
כזכור, הערב חשפנו לראשונה את הטיוטה החסויה שאותה אישרו בכירי הסיעות החרדיות. מדובר בחוק שונה מהחוק שהגיש ח"כ יואל יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת חוץ וביטחון המודח.
יצוין כי היועצת המשפטית של הוועדה, מירי פרנקל שור, מתנגדת לחלקים מהטיוטה והיא צפויה להציג את ההתנגדויות בימים הקרובים.
החוק יסדיר באופן רשמי את מעמד תלמידי הישיבות. יעדי הגיוס יישארו כפי שנקבע בחוק אדלשטיין אך תמחק הדרישה ליעדי גיוס ללחימה. היעדים יכללו גיוס לשירות לאומי ביטחוני. בנוסף, בניגוד לדרישת אדלשטיין והייעוץ המשפטי, אם החרדים יעמדו ביעדי הגיוס - לא יחולו סנקציות על תלמידי הישיבות.
