לאחר שנחשפה הערב (שלישי) טיוטת החוק החסויה של יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, שתוצג בשבוע הבא ופורסמה כאן ב'כיכר השבת', במערכת הפוליטית מגיבים לפרסום ותוקפים את הטיוטה המוצעת. גם מקרב חברי הקואליציה נרשמה התנגדות.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מתח ביקורת על טיוטת חוק הפטור מגיוס שגיבש יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט. לפי לפיד, "טיוטת חוק הגיוס שמציג ביסמוט היא לא חוק גיוס - אלא חוק השתמטות מחפיר על מלא. אם הטיוטה הזאת תקודם לא יתגייס אף חרדי אחד".

מאוחר יותר כתב כי "אחרי עיון קפדני: מדובר בחוק השתמטות מחפיר, קומבינה פוליטית נחותה על-מלא, ביזוי של חיילי צה"ל, זכר הנופלים והקרבת הפצועים.

מטרתו היחידה של החוק הזה היא לאפשר לחרדים לזחול בחזרה לממשלה ולהמשיך לקבל כספים. זה לא חוק גיוס, זה חוק כיוס".

שעות לאחר התרגיל האכזרי של חמאס - הצלב האדום נזכר להגיב דניאל הרץ | 22:09

יו"ר כחול לבן בני גנץ כתב: "עוד “חוק גיוס” בלי גיוס. עוד דיל קואליציוני על הגב של הילדים שלנו. ביטחון ישראל לא אמור להיות קלף פוליטי. תתביישו".

ח"כ אביגדור ליברמן צייץ קריקטורה המציגה את ח"כ ביסמוט כבובה של החרדים וכתב: "אני לא בטוח שהבובה-ביסמוט אפילו קרא את נוסח חוק ההשתמטות שאמרו לו להוציא".