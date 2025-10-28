ברקע התקרית הקשה ברפיח וההפרות החוזרות והנשנות של חמאס, ידיה של ישראל כבולות תחת פיקוחם ההדוק והוראותיהם של האמריקנים שמעוניינים לשמר את הפסקת האש על אף המשחקים של חמאס.

גורמים ישראלים אמרו כי כל צעד שיתבצע ברצועת עזה בעקבות הפרות חמאס צריך לקבל אישור של ארצות הברית, כך על פי דיווח בכאן 11.

גורם מדיני אמר כי "אנחנו לא יכולים לעשות את כל מה שאנחנו רוצים, בגלל מגבלות של ארצות הברית". עם זאת, בישראל משוכנעים שארצות הברית תאשר את חלק מהצעדים שנשקלים, אך לא את כולם.

בנוסף, על פי דיווח של ברק רביד בחדשות 12, בשיחות שהתקיימו בין לשכת ראש הממשלה לבין הבית הלבן לפני הפיגוע ברפיח, דחקו יועציו של טראמפ בישראל לא להגיב בחריפות על גרירת הרגליים של חמאס בהחזרת החטופים החללים, כך אמרו בכירים ישראלים ואמריקנים היום.

על פי הדיווח, בשיחות שהתקיימו לפני הפיגוע ברפיח, יועצי טראמפ אף דחקו בנתניהו לא לבצע תגובה משמעותית שתפגע בהפסקת האש. במקום, הם הציעו לנתניהו כי הנשיא טראמפ ייתן לחמאס אולטימטום חדש ונוקשה יותר להחזרת חטופים חללים, שיש מידע על מקום הימצאם, בתוך כמה ימים.

בכירים אמריקנים אמרו כי בבית הלבן הבהירו כי אם אחרי האולטימטום החדש, חמאס עדיין לא יחזיר את החטופים החללים הללו, ישראל תקבל אור ירוק להשתלט על שטחים בעזה ולבצע פעולות נוספות כדי ללחוץ על חמאס.

במקביל, ישראל העבירה ביום שלישי את הסרטון המלא של האירוע ליועציו של הנשיא טראמפ ולסוכנות המודיעין האמריקנית ה-CIA וטענה שהסרטון הוא הוכחה ברורה לכך שחמאס מפר את ההסכם, כיוון שהוא אינו עושה את כל המאמצים להחזיר גופות של חטופים.

בכירים אמריקנים וישראלים אמרו כי בבית הלבן התייחסו בתחילה בספקנות לסרטון, לא ראו בו "אקדח מעשן" וסברו שהתנהלות חמאס סביב החזרת החטופים החללים אינה הפרה שמצדיקה תגובה ישראלית חריפה, כך על פי הדיווח.