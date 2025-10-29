כיכר השבת
נדחה בשבועיים

לאחר הסערה הציבורית סביב מינוי יאיר נתניהו, בשמאל חזרו בהם מההסכמות עם הליכוד 

ביש עתיד הודיעו כי הם חוזרים בהם מהדיל עם הליכוד - לאחר שפורסם כי יאיר נתניהו יכלל בהסכם וימונה לתפקיד בכיר |ברגע ששמו עלה לדיון עצרנו את כל הדיונים בקונגרס, כולם בשוק מזה" (פוליטי)

יאיר נתניהו (צילום: Photo by Avshalom Sassoni/Flash90)

" בחוץ": יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה צפוי לקבל את תפקיד ראש מחלקת תפוצות והסברה בהסתדרות הציונית, ששכרו מעורך כמו כמעט כמו משכורת של שר.

עם פרסום הידיעה הערב (רביעי) על כך שהשמאל הכתיר את בנו של נתניהו לתפקיד הבכיר ביש עתיד חזרו אחורה והודיעו: "שמענו בתדהמה את ההחלטה הבזויה למנות את יאיר נתניהו לתפקיד בכיר במוסדות הציונים. יש עתיד לא תחתום על שום הסכם כזה במוסדות הציונים".

גורם ביש עתיד אמר לכאן חדשות כי "ברגע שהשם של יאיר נתניהו עלה עצרו כל הדיונים בקונגרס הציוני. כולם בשוק מזה, ההסכם כרגע בסכנה".  

מיקי זוהר ווסראלוף בעימות חסר תקדים

עימות אישי ונרחב התרחש מוקדם יותר היום (רביעי) באחד מחרדי הבחירות של הקונקרס הציוני, בין השרים יצחק וסראלוף מעוצמה יהודית לבין השר מיקי זוהר מהליכוד, ברקע ההסכם שיזם זוהר, מהלך שהותיר את בן גביר מחוץ למשחק.

השר יצחק וסרלאוף תקף בחריפות את השר מיקי זוהר על הדיל שלו עם מפלגות השמאל והטיח בו: ״אתם הולכים עם הרפורמים, עם יש עתיד, עם השמאל תתביישו לכם".

זוהר השיב לו בצעקות: ״אתם שקרנים, חוצפנים, קיצוניים״.

בהמשך כתב השר וסראלוף בחשבון ה-X שלו: "החרם המכוער של מיקי זוהר יחד עם יש עתיד, מרצ והרפורמים נגד עוצמה יהודית במוסדות הלאומיים, הוא תקדים חמור".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

