"ממשיכים בהפרת ההסכם": אמש (שישי) לאחר שהצלב האדום העביר לישראל שלושה שרידי גופת לישראל, היום (שבת) התברר לאחר בדיקה במכון לרפואה משפטית - כי הגופות שהועברו אינם שייכות לחטופים ישראלים.

נזכיר כי כיום ארגון הטרור חמאס עדיין ממשיך להפר את ההסכם, ומחזיק באחד עשר חטופים חללים - ישראלים. על פי פרסום בחדשות 12, כבר אמש כי ככל הנראה מדובר בגופות תושבים עזתים, ולא בחללים ישראלים.

מהצלב האדום נמסר: "הוועד הבין-לאומי של הצלב האדום סייע אמש לבקשת הצדדים ובאישורם בהשבת שרידיהם של 3 גופות לידי הרשויות הישראליות, תהליך זיהוי הגופות נמצא באחריות הרשויות הרלוונטיות בישראל ויבוצע על ידן".

בחמישי האחרון דיווחנו כי לאחר 755 יום בשבי החמאס, ארגון הטרור השיב את גופותיהם של החללים החטופים עמירם קופר וסהר ברוך הי"ד. כעת מוחזקים ברצועת עזה 9 חללים ישראליים ושניים זרים.

בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחותיהם של החטופים החללים עמירם קופר ז״ל וסהר ברוך ז״ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים .

ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות קופר וברוך ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".

קיבוץ ניר עוז סוגר הערב מעגל, כשעמירם קופר ז״ל הוא החטוף האחרון מבין 76 חטופי הקיבוץ שנחטפו בבוקר הטבח בשמחת תורה.

בהודעת קיבוץ ניר עוז נכתב: "קיבוץ ניר עוז מודיע על השבתו לקבורה של יקירינו, עמירם קופר ז"ל, ממקימי קיבוץ ניר עוז, שנחטף בשבעה באוקטובר ונרצח בשבי בעזה.

עמירם, בן 85, כלכלן, חקלאי ומשורר, איש משפחה אהוב ומסור, נשוי לנורית, אב לרותם, רוית, לוטן וישרוליק וסב ל-11 נכדים ונכדות.

עמירם היה חבר תנועת ״השומר הצעיר״ שמצעירותו שאף להיות חקלאי וקיבוצניק. יחד עם חבריו לגרעין נח״ל, היה מחלוצי וממקימי קיבוץ ניר עוז וראה בהתיישבות הנגב המערבי את משימת חייו.

ככלכלן, במהלך 65 שנותיו בקיבוץ, היה מרכז משק, עבד בחקלאות ובהמשך שימש במשך 24 שנים ככלכלן ראשי של ישובי חבל מעון עד יציאתו לגמלאות.

כמשורר ומלחין מוכשר, כתב מחזות, מאמרים וספרי שירה רבים שהביעו את אהבתו לטבע, לחקלאות ולחיי הקיבוץ שמוכרים ומלווים כל דור. נזכור תמיד את עמירם כאיש של אנשים ושל מילים, חלוץ וערכי, אדם בעל יוזמה ורעיונות שאהב כל כך את הקיבוץ ואנשיו".