במפלגות החרדיות מאוכזבים

משבר הגיוס: נתניהו הורה לביסמוט לדחות את הצגת החוק "לתאריך לא ידוע"

ראש הממשלה נתניהו הורה ליו"ר ועדת החוץ והביטחון לדחות את כינוס הוועדה כדי לדון בטיוטת חוק הגיוס כפי שתוכנן |במפלגות החרדיות מיבעים אכזה מהחלטת רה"מ "אנחנו לא יודעים מה המשחקים של נתניהו, אנחנו ממשיכים להתעקש על חוק" (פוליטי)

נתניהו מתרחק מהעברת חוק הגיוס? (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

דחייה נוספת בחוק הגיוס, החליט משום מה לעכב את המשך הדיונים ב, כאשר הערב (שבת) התגלה שהדיון שנקבע בעניין לשני הקרוב בוטל.

רק בשבוע שעבר דחה יו"ר הועדה בועז ביסמוט את הדיון בהצגת החוק מיום חמישי - לשני, בשל עצרת המחאה הגדולה שהתקיימה בכניסה לירושלים, אך ל'כיכר השבת' נודע כי נתניהו אישית החליט להשהות את הדיונים בחוק, וביקש מבועז ביסמוט שלא לקיים את הדיין בשני הקרוב.

גורמים במפלגות החרדיות ששוחחו עם 'כיכר' הערב הביעו אכזבה ממנו: "אנחנו לא יודעים מה הם המשחקים של נתניהו באירוע, אנחנו עדיין ממשיכים להאבק על שלנו - ודורשים הצגת טיוטת חוק גיוס שתסדיר את מעמד בני הישיבות".

ח"כ מקלב באחד מדיוני חוק הגיוס בכנסת (צילום: ללא)

רק בשבוע שעבר אחרי חשיפת החוק - בכיר ב'אגודת ישראל' תקף את התנהלות ש"ס בהצעת החוק שנחשפה: "הצעת החוק הזו לא תעבור את ההנהגה הרוחנית, אני רוצה לראות את חברי הכנסת החרדים מצביעים בעד 50% יעדי גיוס ממחזור גיוס חרדי, אבל נניח שעברנו את זה ואפילו השגנו רוב בקואליציה - היועצת המשפטית של הוועדה מתנגדת לחוק והוא לא יעמוד במבחן בג"צ".

לדבריו: "אין סיכוי לחוק הגיוס, גם אם הוא יעבור - הוא ייפסל בבג"צ, הוא לא יסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות, זה חוק שנועד להחזיר את דרעי לממשלה".

הבכיר הדגיש: "אסור לחזור לממשלה כל עוד החוק לא עבר בקריאה שניה ושלישית, בידיעה שיש לו גם תמיכה משפטית".

