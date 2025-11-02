כיכר השבת
הם בפנים או בחוץ?

אחרי משא ומתן: החרדים צפויים לתמוך ברפורמת קרעי - זה מה שהם יקבלו בתמורה

בקואליציה הצליחו ככל הנראה לגייס את האצבעות של המפלגות החרדיות, כדי להצליח להעביר את חוק השידורים שיוזם שר התקשורת | בתמורה הקואליציה תקדם את חיזוק מעמד בתי הדין הרבניים (פוליטי, חרדים)

העיתונות הישראלית (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)

מה נסגר? בזמן שבמפלגות החרדיות נמצאות רשמית מחוץ לקואליציה - ברקע מעצר בני הישיבות, ואי העברת חוק הגיוס, בקואליציה הצליחו ככל הנראה להשיג את תמיכת החרדים, בהצעת חוק של שר מהליכוד.

על פי הדיווח של העיתונאי יובל שגב הערב (ראשון) בחדשות 13, במפלגות החרדיות ממשיכים להתנהל בצורה שהיא חצי רגל בפנים והחצי השני רק רשמית בחוץ, והם צפויים לתמוך בחוק השידורים של קרעי - שיגיע להצבעה מחר בכנסת.

בתמורה לתמיכת החרדים, בקואליציה יקדמו את הרחבת סמכות בתי הדין הרבניים - מה שיביא להכנסת סמכותם בחוק, באופן שיאפשר לדון בבוררות בסכסוכים אזרחיים בהסכמת שני הצדדים.

אמש דיווח כתבנו בכנסת ארי כהן, על דחייה נוספת בחוק הגיוס, כאשר ראש הממשלה נתניהו החליט משום מה לעכב את המשך הדיונים בחוק, כאשר אמש (שבת) התגלה שהדיון שנקבע בעניין לשני הקרוב בוטל.

רק בשבוע שעבר דחה יו"ר הועדה בועז ביסמוט את הדיון בהצגת החוק מיום חמישי - לשני, בשל עצרת המחאה הגדולה שהתקיימה בכניסה לירושלים, אך ל'כיכר השבת' נודע כי נתניהו אישית החליט להשהות את הדיונים בחוק, וביקש מבועז ביסמוט שלא לקיים את הדיין בשני הקרוב.

גורמים במפלגות החרדיות ששוחחו עם 'כיכר' הערב הביעו אכזבה ממנו: "אנחנו לא יודעים מה הם המשחקים של נתניהו באירוע, אנחנו עדיין ממשיכים להאבק על שלנו - ודורשים הצגת טיוטת חוק גיוס שתסדיר את מעמד בני הישיבות".

1
בושה וחרפה. למה המפלגה שלי יהדות התורה מצביעה בעד חוקי קואליציה, כשתלמידי ישיבות בכלא ואין חוק גיוס טוב? אנחנו סמרטוטים.
ליטאי

