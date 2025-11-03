החטופים שהושבו לישראל ( צילום: מטה המשפחות )

משרד ראש הממשלה הודיע הבוקר (שני) כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחותיהם של החטופים החללים אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים.

בהודעת משרד רה"מ נאמר: "ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות חממי, נאוטרה, ודניאל ושל כל משפחות החטופים החללים. "הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".

ארונות החטופים החללים, הלילה ( צילום: דובר צה"ל )

בצה"ל ציינו כי מהמודיעין הקיים, אל״ם אסף חממי ז״ל, אשר שירת כמפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, נפל בעת שנלחם בקיבוץ נירים, בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס.

אסף ז״ל, היה מהראשונים להגיע לאזורי הקרבות ולהילחם והיה הראשון להכריז מלחמה, בן 40 בנופלו, הותיר אחריו הורים ואח, אישה ושלושה ילדים.

סרן עומר מקסים נאוטרה ז״ל, עלה ארצה מארה״ב כחייל בודד, במסגרת גרעין צבר, שירת כמפקד מחלקה בגדוד 77, עוצבת סער מגולן. נפל במהלך קרב הגנה על יישובי העוטף, בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. בתאריך 01/12/24 נקבע מותו. עומר ז״ל, בן 21 בנופלו, הותיר אחריו הורים, שני אחים ושתי אחיות.

סמל ראשון עוז דניאל ז״ל שירת כלוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן. נפל במהלך קרב הגנה על יישובי העוטף, בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. עוז ז״ל, בן 19 בנופלו, בתאריך 25/02/24 נקבע מותו. הותיר אחריו הורים ואחות תאומה.

בהודעת צה"ל נאמר: "צה״ל משתתף בצער המשפחות, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם.

"חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".