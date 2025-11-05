האור בקצה המנהרה? ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל החלטה לאחרונה, ללכת על חקיקת 'חוק הגיוס', ואף הציג לסביבתו את הדד ליין להעברתו, כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 12.

על פי הפרסום של העיתונאית דפנה ליאל, בסביבת נתניהו טוענים כי רה"מ הבין את הדרך בה הוא יוכל לייצב את הקואליציה, לאחר שהצליח להביא לגיבוש ההסכמות הגדולות בחוק הגיוס, אשר יהיה מקובל על רוב הסיעות החרדיות.

גורם בסביבתו סיפר: "נתניהו החליט לקדם את חוק הגיוס, הוא הנחה את המעורבים לזרז את התהליכים כי אין דרך אחרת לייצב את הקואליציה", לדבריו: היעד הוא להצליח להעביר את החוק תוך חודש.

הבוקר דיווח כתבנו ישי כהן כי היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, עו"ד מירי פרנקל-שור, דורשת לשנות מספר סעיפים משמעותיים בחוק הגיוס המוסכם שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ויו"ר 'דגל התורה, משה גפני, מקיימים בימים אלו התייעצויות באשר לשינוי הסעיפים כאשר הרצון להגיע לדיוני הוועדה עם הסכמה של היועצת המשפטית של הוועדה ובכך להקשות על בג"צ לפסול את החוק, בטח שלא להוציא צו ביניים.

ל'כיכר השבת' נודע כי במרכז הדיונים עומדת דרישת היועמ"שית להעלות את יעדי הגיוס בשנה הראשונה לכ-5,700, כאלף חיילים חרדים יותר מההסכמה החרדית.

כמו כן, פרנקל-שור דורשת להשאיר את הסעיף שהוכנס בחוק של ח"כ יואל יולי אדלשטיין לפיו אברכי הכוללים ותלמידי הישיבות ייצטרכו להחתים נוכחות באמצעות טביעת אצבע.