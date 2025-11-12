יקח עוד הרבה זמן לחתום על המוגמר? בישראל דוחים את הדיווחים על התקדמות לחתימה על הסכמי שלום - בין ישראל לסוריה, כך על פי הפרסום הערב (רביעי) ב-24!.

לדברי גורמים מידניים, נשיא סוריה אחמד א-שרע הציב דרישות מוגזמות שישראל לא יכולה לקבל. לדברי הגורם: ישראל לא תנסוג מכתר החרמון הסורי, ומשטחים נוספים - לפחות בזמן הקרוב.

בנוסף הדיגשו בישראל כי "אין על מה לדבר על נסיגות לפני שתהיה מדינה סורית יציבה וזה רחוק מאוד משם".

גורם בכיר המכיר את פרטי המגעים טען כי המגעים נמשכו לאחרונה (גם במערבות השר רון דרמר שהתפטר אמש) אך עדיין ישנם קווי מחלקות קשיים שלא נפתרו.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, אמר רק הלילה כי סוריה נמצאת בשיחות ישירות עם ישראל אך הדגיש כי הסכם ביטחוני עם ישראל יושג רק לאחר שישראל תחזור לגבולות שהיו לפני נפילת משטר אסד, שכוונתו לנסיגה מאיזור החיץ שישראל כבשה.

לדברי א-שרע, בריאיון ל'ושינגטון פוסט': "אנחנו מעורבים בשיחות ישירות עם ישראל, ועברנו כברת דרך לכיוון הסכם". הנשיא הדגיש: "כדי להשיג הסכם סופי, ישראל צריכה לחזור לגבולות שלפני 8 בדצמבר", כשכוונתו לשטחים שישראל כבשה בימים שלאחר נפילת משטר אסד.

הנשיא הסורי הוסיף: "ארצות הברית תומכת בנו במגעים הללו, והמון גורמים בינלאומיים מצדדים בעמדה הזו שלנו. היום גילינו שגם הנשיא טראמפ מצדד בכך, והוא יפעיל לחץ בהקדם האפשרי כדי להשיג פתרון לסוגייה הזו".

א-שרע תקף את ישראל ואמר: "סוריה נכנסה למלחמה עם ישראל לפני 50 שנה. ב-1974 היה הסכם שביתת נשק. הוא החזיק 50 שנה. כשמשטר אסד נפל, ישראל הפרה את ההסכם הזה. הם הרחיבו את נוכחותם בסוריה, גירשו את כוח שמירת השלום של האו"ם וכבשו שטחים חדשים".