נשיא סוריה, אחמד א-שרע, אמר הלילה (רביעי) כי סוריה נמצאת בשיחות ישירות עם ישראל אך הדגיש כי הסכם ביטחוני עם ישראל יושג רק לאחר שישראל תחזור לגבולות שהיו לפני נפילת משטר אסד, שכוונתו לנסיגה מאיזור החיץ שישראל כבשה.

לדברי א-שרע, בריאיון ל'ושינגטון פוסט': "אנחנו מעורבים בשיחות ישירות עם ישראל, ועברנו כברת דרך לכיוון הסכם". הנשיא הדגיש: "כדי להשיג הסכם סופי, ישראל צריכה לחזור לגבולות שלפני 8 בדצמבר", כשכוונתו לשטחים שישראל כבשה בימים שלאחר נפילת משטר אסד.

הנשיא הסורי הוסיף: "ארצות הברית תומכת בנו במגעים הללו, והמון גורמים בינלאומיים מצדדים בעמדה הזו שלנו. היום גילינו שגם הנשיא טראמפ מצדד בכך, והוא יפעיל לחץ בהקדם האפשרי כדי להשיג פתרון לסוגייה הזו".

א-שרע תקף את ישראל ואמר: "סוריה נכנסה למלחמה עם ישראל לפני 50 שנה. ב-1974 היה הסכם שביתת נשק. הוא החזיק 50 שנה. כשמשטר אסד נפל, ישראל הפרה את ההסכם הזה. הם הרחיבו את נוכחותם בסוריה, גירשו את כוח שמירת השלום של האו"ם וכבשו שטחים חדשים".

לדבריו: "הצעדים שישראל נקטה בסוריה לא נובעים מחששות ביטחוניים, אלא משאיפות להתרחבות לעוד שטחים. ישראל תמיד אמרה שהיא חוששת מהאיומים של המיליציות האיראניות ומנוכחות חיזבאללה - אבל אנחנו אלו שגירשו את הכוחות הללו מסוריה".