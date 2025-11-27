כיכר השבת
העימות בין כץ לרמטכ"ל

סמוטריץ' תוקף את זמיר: "בארה"ב הוא היה מקבל פיטורים, שידע את מקומו"

השר בצלאל סמוטריץ' קורא לפעול נגד הרמטכ"ל זמיר ברקע המחלקת הקשה של שר הביטחון עם זמיר | לדבריו: "הוא צריך לדעת את מקומו, בארה"ב כבר היה מקבל שיחת פיטורים מהנשיא" (פוליטי, מדיני)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

העימות בין הדרג הצבאי למקבלי ההחלטות: שר האוצר וחבר הקבינט התייחס היום (חמישי) למתיחות בין כץ לזמיר - ועלה למתקפה חריפה נגד הרמטכ"ל.

לדבריו: "המציאות שבה הרמטכ"ל מוציא הודעות לתקשורת ותוקף את השר הממונה עליו בפומבי - היא בלתי מתקבלת על הדעת. גם אם הרמטכ"ל חש שנעשה לו עוול, עליו לפתור זאת בחדרים סגורים.

סמוטריץ' רמז לרמטכ"ל כי במקום אחר הוא היה מוצא את עצמו בבית: "ב הרמטכ"ל היה מקבל טלפון מטראמפ ובשיחת טלפון מפוטר".והוסיף: "יש כללי יסוד וקודים בסיסיים בדמוקרטיה. יש דברים שמותר לשר ואסור לרמטכ"ל, כי השר הוא הדרג המדיני, נציג הריבון והממונה על הצבא".

על הדיון בג"ץ בנוגע לפרשת הפצ"רית אמר שר האוצר: "יצחק עמית הכניס את עצמו למדמנה הפוליטית. אם אתה רוצה להיות בית משפט, אתה לא לוקח לעצמך חירות לקבוע ערכים".

וסיים: "השר לוין ניסה למצוא עובד מדינה, אבל יש מאפיה שלא מאפשרת, כולם מפחדים. השופט עמית החליף את ההרכב כי הוא חושש ממה שעלול להתגלות לגבי היועמ"שית".

