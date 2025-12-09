יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, חתם היום (שלישי) עם יושב ראש בית הנבחרים, מייק ג'ונסון, על מכתב לוועדת פרס נובל לשלום ובו המלצה לבחור בנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כזוכה לשנת 2026.

השניים, שנפגשו בגבעת הקפיטול בוושינגטון, יפנו עם הנוסח הסופי לראשי פרלמנטים ברחבי העולם, כדי שיצטרפו להמלצה עד המועד האחרון להגשת מועמדים: 31 בינואר 2026.

במכתב ההמלצה נכתב: "הנשיא טראמפ נשא את דגל השלום, נחוש במחויבותו לקידום דיאלוג, לטיפוח דיפלומטיה ושיש דוגמה למנהיגות בזירה הבין-לאומית. תרומותו של הנשיא טראמפ לשלום כוללות: תכנית 20 הנקודות לשלום בעזה, הסכמי אברהם, הפסקת האש בין הודו לבין פקיסטן, הסכם שביתת נשק והסכם שלום בין תאילנד לבין קמבודיה, פיוס בין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לבין רואנדה, הסכם שלום בין אזרבייג'ן לבין ארמניה, נרמול יחסים כלכליים בין סרביה לבין קוסובו, הפגת מתחים בין מצרים לבין אתיופיה.

"הרקורד של הנשיא טראמפ משקף מדינאות יוצאת דופן ואומץ נדיר בהתמודדות עם עוינות רבת-שנים עם חזון, יצירתיות ונחישות. בהתאם לעקרונות היסוד של פרס נובל לשלום, אנו מאוחדים באמונתנו כי אין אדם שקידם את השלום בשנת 2025 יותר מהנשיא טראמפ. מעטים, אם בכלל, עשו יותר לאורך ההיסטוריה לקידום מטרת השלום - ואין ראוי ממנו לכבוד זה. בהתאם לכך, אנו מגישים את המועמדות הזו, ומאשררים כי הישגיו הדיפלומטיים של הנשיא טראמפ מהווים צעד אדיר לעבר השגת שלום בזמננו, והם זכאים להכרה הגבוהה ביותר של ועדת הנובל".