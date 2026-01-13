מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק העמדה לדין של משתתפי אירועי טבח 7 באוקטובר, של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי 19 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים, והיא תוחזר לדיון בוועדת החוקה.

עיקרי הצעת החוק:

• תוקם ערכאה שיפוט מיוחדת בראשות שופט מחוזי בדימוס, בה ינוהלו ההליכים נגד המחבלים.

• לבית הדין תוקנה סמכות לדון בעבירות, לרבות העולות מחוק השמדת עם, פגיעה בריבונות המדינה, סיוע לאויב במלחמה ועבירות טרור.

• נוכח המורכבות הראייתית והיקף הזוועות, ניתן יהיה לסטות מסדרי הדין ודיני הראיות הרגילים כדי להבטיח את בירור האמת, תוך שמירה על הגינות ההליך.

• הדיונים יהיו פומביים ככלל, ישודרו באתר אינטרנט ייעודי ויישמרו עבור ארכיון המדינה.

• החוק יתיר לבית הדין להטיל עונש מוות על המחבלים.

• מניעת אפשרות לשחרור בעסקאות עתידיות: בחוק במפורש כי נאשם או מורשע לפי חוק זה לא ייכלל בהחלטות עתידיות על שחרור מחבלים במסגרת משא ומתן מדיני.

• תוקם ועדת היגוי בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות שרי המשפטים, הביטחון והחוץ, שתקבע את מדיניות ההעמדה לדין.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "היקפם וחומרתם הייחודיים של מעשי הזוועה מציבים אתגר חסר תקדים בפני מערכת המשפט הישראלית. חקירת האירועים מורכבת וחריגה בממדיה, בין השאר בשל ריבוי זירות הפשע, מספרם הרב של החשודים ומספרם הגדול של הנפגעים ואופן איסוף הראיות, בייחוד בעת לחימה.

הצעת חוק זו נועדה להסדיר את הליך ההעמדה לדין של המשתתפים באירועי טבח 7 באוקטובר באופן שיאפשר לנהל הליך פלילי יעיל והולם, תוך שמירה על האינטרסים של נפגעי העבירה והציבור כולו, ובד בבד – להבטיח ניהול הליך משפטי תקין והוגן".

הודעה משותפת לסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, ליו״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט ח״כ שמחה רוטמן, ולח״כ יוליה מלינובסקי: מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח׳בה.

מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה ברוב של 19 ח״כים, ללא מתנגדים, את הצעת החוק להעמדה לדין של משתתפי טבח ה-7 באוקטובר. החוק מסדיר את הליכי ההעמדה לדין של מחבלי חמאס ושותפיהם שביצעו את מעשי הטבח.

עיקרי הצעת החוק:

• תוקם ערכאה שיפוט מיוחדת בראשות שופט מחוזי בדימוס, בה ינוהלו ההליכים נגד המחבלים.

• לבית הדין תוקנה סמכות לדון בעבירות, לרבות העולות מחוק השמדת עם, פגיעה בריבונות המדינה, סיוע לאויב במלחמה ועבירות טרור.

• נוכח המורכבות הראייתית והיקף הזוועות, ניתן יהיה לסטות מסדרי הדין ודיני הראיות הרגילים כדי להבטיח את בירור האמת, תוך שמירה על הגינות ההליך.

• הדיונים יהיו פומביים ככלל, ישודרו באתר אינטרנט ייעודי ויישמרו עבור ארכיון המדינה.

• החוק יתיר לבית הדין להטיל עונש מוות על המחבלים.

• מניעת אפשרות לשחרור בעסקאות עתידיות: בחוק במפורש כי נאשם או מורשע לפי חוק זה לא ייכלל בהחלטות עתידיות על שחרור מחבלים במסגרת משא ומתן מדיני.

• תוקם ועדת היגוי בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות שרי המשפטים, הביטחון והחוץ, שתקבע את מדיניות ההעמדה לדין.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין אמר הבוקר: "מאז טבח ה-7.10 נעשתה בהנחייתי עבודת מטה חסרת תקדים בהיקפה בעניין מחבלי הנוח׳בה. התבצעה חקירה מקיפה, נאספו ראיות והוכנו תיקי החקירה והאישומים השונים. לאחר עבודת המטה גובשו טיוטות כתבי אישום נגד המחבלים.

"על מנת להבטיח שההליך המשפטי יתנהל באופן יעיל וניתן יהיה להוציא את הצדק לאור ולמצות את הדין עם המחבלים, פעלתי במשותף עם יו״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט ח״כ שמחה רוטמן וח״כ יוליה מלינובסקי כדי לקדם את הצעת החוק שהוגשה על ידם. זאת, מתוך מטרה משותפת להביא להעמדתם לדין של מחבלי הנוח׳בה בהקדם".

יו״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט ח״כ שמחה רוטמן: "עוד צעד חשוב בדרך להשבת הצדק על כנו ולעשיית הדין עם כל מחבלי הנוח'בה. מדינת ישראל תעמיד אותם לדין בעבירות החמורות ביותר בספר החוקים שעונשן מוות. המשפט ישודר לעולם כולו והמסר יהיה חד וברור: מי שטובח ביהודים ושותף לרצח עם, לא יינקה!״

ח״כ יוליה מלינובסקי: "שעון החול של הנוחבות ממשיך לספור לאחור. זהו עוד שלב בדרך לפתיחת משפטי השבעה באוקטובר שישודרו לכל העולם וישלחו את המחבלים לגרדום. מדינת ישראל תבוא בחשבון עם כל משתתפי הטבח".