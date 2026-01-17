כיכר השבת
ולמה בן גביר לא הצטרף?

בעקבות הפרסום של טראמפ, סמוטריץ' תוקף את נתניהו: "החטא הקדמון"

"החטא הקדמון הוא חוסר הנכונות של רה"מ לקחת אחריות על עזה, להקים בה ממשל צבאי", כתב שר האוצר סמוטריץ' נגד ראש הממשלה נתניהו, לאחר הפרסום של מי שיעמוד בראש המועצה המבצעת ברצועת עזה (חדשות, פוליטי)

סמוטריץ' ובן גביר (צילום: Olivier Fitoussi/Flash90)

לאחר המעבר לשלב ב' בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה, נשיא ארצות הברית  חשף ביממה האחרונה (מוצאי שבת) את מי שינהל בזמן הקרוב את הרצועה, כשבתוכם יהיו גם גורמים טורקיים.

לשכת ראש הממשלה מיהרה להוציא הודעה עם צאת השבת: "ההכרזה על הרכב הועד המנהל של , שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה. ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ בחר לתקוף את ראש הממשלה וכתב: "החטא הקדמון הוא חוסר הנכונות של רה"מ לקחת אחריות על עזה, להקים בה ממשל צבאי, לעודד הגירה והתיישבות ולהבטיח בדרך זו את ביטחון ישראל לשנים רבות. הסירוב הזה הוליד את הצורך בקונטרוקציות משונות לניהול החיים האזרחיים בעזה שאינן חמאס ואינן רש"פ".

"אבל", הוסיף סמוטריץ': "גם תחת ההנחה הזו חייבים להיות קווים אדומים: המדינות שהנשימו את חמאס לא יכולות להיות אלו שמחליפות אותו. מי שתומכות בו וממשיכות לארח אותו גם כעת לא יקבלו דריסת רגל בעזה. נקודה".

לדברי סמוטריץ': "לוחמינו האמיצים לא חירפו את נפשם בהתגייסות לאומית אדירה רק כדי להחליף פרה בחמור. ראש הממשלה נדרש לעמוד על כך גם אם הדבר דורש ניהול מחלוקת עם ידידתנו הגדולה ושליחיו של הנשיא טראמפ".

לסיום הוא כתב: "נעמוד על מימוש מטרת המלחמה המרכזית - השמדת חמאס והסרת האיום שנשקף מעזה לעבר מדינת ישראל ואזרחיה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב: "מחזק את ראש הממשלה על הודעתו החשובה. רצועת עזה לא צריכה שום "ועד מנהל" שיפקח על "שיקומה" - היא צריכה להיות מנוקה ממחבלי חמאס אותם יש להשמיד, לצד עידוד הגירה מאסיבי מרצון - בהתאם לתכנית המקורית של הנשיא טראמפ".

עוד כתב בן גביר: "אני קורא לראש הממשלה להורות לצה"ל להיערך לחזור למלחמה בעוצמה אדירה ברצועה, על מנת להשיג את היעד המרכזי של המלחמה: השמדת החמאס".

1
קודם ביבי נכנע לקמפיין החטופים,אחרי זה מוכר אותנו בעסקת כניעה ואז מנסה להפיל את זה על טראמפ, שאמר לו בהתחלה לגמור את עזה... אבל הוא מרח ומרח ולא עשה כלום.... ביבי זה לא ימין רק בן גביר.
יצחק

