ברקע הגעת שליחי הנשיא, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר לישראל, פנתה היום לראש הממשלה בנימין נתניהו משפחתו של החלל החטוף האחרון רן גואילי, ודרשה "למקד את המאמצים בהשבתו".

לדברי המשפחה, "אנו קוראים לרה"מ לפנות לשליחים האמריקנים המכובדים, ולומר שמי שרוצה להתקדם לשיקום עזה ושלום במזרח התיכון - טוב יעשה אם ימקד את המאמצים קודם כל בהשבתו של רני הביתה".

עוד מסרה המשפחה כי "הנשיא טראמפ בעצמו אמר השבוע בדאבוס כי חמאס יודע היכן הבן שלנו. אנחנו תוהים מדוע הלחץ מופנה למקום הלא נכון". היא הוסיפה: "הלחץ לא אמור להיות על ממשלת ישראל שתמשיך למלא את חלקה בהסכם בעוד חמאס מתעתע בעולם כולו ומסרב להחזיר את החטוף האחרון - בהתאם להסכם שחתם עליו".

וויטקוף וקושנר צפויים כאמור להיפגש היום עם נתניהו, כשעל הפרק פתיחת מעבר רפיח ותחילת השיקום של רצועת עזה, בהתאם לחזונו של הנשיא דונלד טראמפ ובכפוף ל"מועצת השלום" שהקים.

בארה"ב מבקשים מישראל לפתוח את מעבר רפיח עוד לפני החזרתו של החטוף החלל האחרון, לוחם היס"מ רן גואילי, אך מבטיחים שוושינגטון ערבה לכך שייעשו מרב המאמצים למציאתו.

רק לפני ימים אחדים, קושנר הציג חזון אוטופי להפיכת הרצועה לריביירה עם פארקים, מגדלים ומתחמי תעשייה שיעסיקו מאות אלפי עזתים. החזון כולל הקמה של 180 מגדלים בחוף הרצועה, נמל ימי ושדה תעופה, וקושנר אמר בנאומו בדאבוס: "אם תאמינו בשלום - הוא אפשרי".

עם זאת, הוא הבהיר כי היעד הראשון מבחינתו הוא פירוק חמאס מנשק, על אף שלא הזכיר את שם ארגון הטרור במצגת שהציג. לפי החזון האמריקני, הנשק ברצועת עזה יהיה בשליטה של "סמכות אחת" - הממשלה הטכנוקרטית שהוכרזה בשבוע שעבר. במצגת נקבע עוד כי "נשק כבד, מנהרות, תשתיות צבאיות, מתקני ייצור נשק ותחמושת יושמדו".