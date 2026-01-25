הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הערב (ראשון) לדיון סביב דרישת ארה"ב לפתיחת מעבר רפיח - עוד לפני החזרתו של החטוף החלל האחרון, רס"ל רן גואילי ז"ל. כמה שרים ובראשם בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר מתנגדים לכך, בטענה שמדובר ב"סמל" שאסור לוותר עליו לפני החזרתו של גואילי, אם כי כלל לא בטוח שתתקיים הצבעה בעניין.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד אמש במשך שעות ארוכות עם שליחיו הבכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - השליח המיוחד סטיב וויטקוף ויועצו הבכיר ג'ארד קושנר, וכן עם בכיר נוסף במשלחת האמריקנית, ג'וש גרינבאום. הפגישה התקיימה כחלק ממאמץ אמריקני אינטנסיבי לקדם צעדים שיבטיחו את המשך הפסקת האש ויניחו תשתית להסדר ארוך טווח בעזה.

מטעמו של וויטקוף, נמסר לאחר הפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "הדיון התמקד בהתקדמות המתמשכת ובתכנון היישום של שלב ב' בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ לעזה".

"ארה"ב וישראל מקיימות מערכת יחסים חזקה וארוכת שנים, הבנויה על תיאום הדוק וסדרי עדיפויות משותפים. הדיון היה בונה וחיובי, כאשר שני הצדדים מסכימים על הצעדים הבאים ועל חשיבות שיתוף הפעולה המתמשך בכל העניינים החיוניים לאזור" כתב.

במקביל, מקורות דיפלומטיים מערביים מסרו הערב לערוץ "א-שרק" הסעודי כי בפגישה שהתקיימה בין ראש הממשלה נתניהו לבין שליחי הממשל האמריקני, וויטקוף וקושנר – הסכים נתניהו לבקשה לפתוח את מעבר רפיח, אבל התנה זו ב"תנאים המכשילים בפועל את הפתיחה של המעבר", כך לטענת המקורות. עוד ציינו המקורות כי התנאים שהציב נתניהו הצריכו מוויטקוף ומקושנר לערוך ביקור מיוחד על מנת לנהל מו"מ על המחירים של צעד שכזה.

לגבי פירוק חמאס מנשקו, המקורות הדגישו כי נתניהו דורש פירוז מלא של רצועת עזה לפני נסיגה נוספת של צה"ל מרצועת עזה – בעוד ארה"ב מצדדת בגישה של פירוז הדרגתי של הרצועה.

בנוסף, ארה"ב חושבת שהנשק הנמצא ברצועה חייב להיות מועבר לידי גורם שלישי, כמו מצרים או כוחות בין-לאומיים, והנשק הקל יישאר בידי חמאס בשלב הראשון – זאת עד לנסיגה מלאה של ישראל מהרצועה והכשרת כוחות משטרה מקומיים שיאכפו את הסדר וימנעו תקיפות והתנקשויות בתוך הרצועה.

לטענת המקורות, השליחים וויטקוף וקושנר גם דנו עם נתניהו לגבי חנינה שעל ישראל להעניק לפעילי חמאס בתמורה לפירוז הרצועה, כלומר: הצד האמריקני חושב שפירוז הרצועה מנשק והפסקת האימונים, הייצור, ההברחות וחפירת המנהרות – הם מספיקים בכדי שהרצועה לא תהווה איום ביטחוני עתידי על ישראל, בעוד נתניהו מתעקש על רדיפת פעילי חמאס או על הגלייתם מחוץ לרצועה.

כמו כן, המקורות משערים כי יוסכם בין ישראל וארה"ב על הצעד הראשון של פתיחת מעבר רפיח בתנאים מסויימים, כאשר המעבר לשלב הבא של פירוז הרצועה ונסיגת ישראל – יצריך יותר זמן ומאמצים ואולי יידחה לזמן יותר מאוחר.