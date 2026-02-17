בדרך לקאמבק? ההסדר שיאפשר לשר לשעבר לשוב לחיים הפוליטיים 

ימים אחדים אחרי שדווח כי שר האוצר לשעבר משה כחלון יואשם בעבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך, במסגרת פרשת חברת "יונט קרדיט" בראשה עמד, הערב (שלישי) דווח כי פרקליט המדינה הגיע להסדר טיעון עם כחלון בפרשה.

לפי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS, כחלון סיכם עם פרקליט המדינה שיוגש נגדו כתב אישום מקל, ללא קלון, שיאפשר לו לחזור לחיים הציבוריים ולמערכת הפוליטית אם כך ירצה.

כפי שדווח בתחילת השבוע, על דעת פרקליט המדינה יוגש כתב אישום נגד השר וחבר הכנסת לשעבר משה כחלון. הזימון לשימוע נשלח כבר בספטמבר 2024, וכעת ההחלטה התקבלה.

האישום צפוי לכלול עבירה של דיווח לפי חוק ניירות ערך, במסגרת פרשת חברת "יונט קרדיט" שבראשה עמד. כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית, נחשד יחד עם נושאי משרה בכירים נוספים בביצוע עבירות דיווח.

בנוסף, לפי החשד, בעלי השליטה וכחלון לא דיווחו לדירקטוריון על סכומים חסרים שהתגלו בסניף הצפוני של החברה - למרות שחלקם ידעו על כך בזמן אמת.