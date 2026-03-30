הצעת חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית, אושרה כעת (שני) במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית. 62 תמכו בהצעת החוק ו-48 חברי כנסת התנגדו.

ראש הממשלה נתניהו, הגיע להשתתף במיוחד בהצבעה והצביע בעד, למרות שההצעה הייתה עוברת גם בלי שהיה מגיע, חברי הכנסת גפני ומקלב התנגד להצעת החוק, וחבר הכנסת אריה דרעי הצביע בעד החוק, חבר הכנסת פרוש נמנע ואילו חבר הכנסת ליברמן, שהיה בין מובילי החוק לא נכח בעת ההצבעה והגיע למליאה רק לאחר מכן והצביע בעד רק בסיבוב השני. ח"כ יולי אדלשטיין שוב חרג מהמסגרת המפלגתית ולא נכח במליאה בעת ההצבעה.

על פי הצעת החוק שאושרה, שר הביטחון יורה למפקד כוחות צה"ל באזור לתקן את הצו בדבר הוראות ביטחון החל באזור יהודה והשומרון, כך שעל תושב האזור, למעט אזרח ישראלי או תושב ישראל, שגרם בכוונה למותו של אדם במעשה טרור – יוטל עונש מוות בלבד, אלא אם מצא בית המשפט הצבאי, כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלן ראוי להטיל עונש מאסר עולם.

עוד מוצע לקבוע כי סמכותו של בית משפט צבאי לגזור עונש זה לא תותנה בבקשת התביעה, בהחלטה פה אחד של המותב, או בכך שדרגת השופטים אינה פחותה מסגן אלוף. כן מוצע לקבוע כי מפקד כוחות צה"ל באזור לא יהיה רשאי לחון, להקל או להמיר עונש מוות שנגזר לפי עבירה זו.

בנוסף, מוצע לתקן את חוק העונשין, כך שהגורם למותו של אדם במטרה לשלול את קיומה של מדינת ישראל בנסיבות של מעשה טרור, דינו יהיה מיתה או מאסר עולם בלבד. כמו כן, מוצע לקבוע כי סמכות בית המשפט להטיל עונש מוות בעבירות לפי חוק העונשין ולפי חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, לא תותנה בכך שהתביעה ביקשה זאת.

עוד מוצע לקבוע כי גזר דין מוות לפי חוק זה יבוצע בתלייה, בתוך 90 ימים מיום שהפך לחלוט, ולהסמיך את ראש הממשלה לבקש מבית המשפט לעכב את הביצוע מסיבות מיוחדות, לתקופה מצטברת שלא תעלה על 180 ימים.

כן מוצע לתקן את חוק הממשלה, כך שהממשלה לא תהיה רשאית להורות על שחרור ממאסר של אדם שהורשע, חשוד או נאשם בעבירה שדינה מיתה. בנוסף, מוצע לתקן את פקודת בתי הסוהר ולקבוע הסדרים הנוגעים לתנאי החזקתו בהפרדה של הנידון למיתה, הגבלת הגישה אליו וסודיות ביצוע גזר הדין.

לבסוף, מוצע לתקן את חוק זכויות נפגעי עבירה, כך שתעוגן זכותם של נפגעי העבירה לקבל עדכון משירות בתי הסוהר על מועד ביצוע גזר הדין.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חוק העונשין, התשל"ז–1977 קובע עונש של מאסר עולם על עבירת רצח. הניסיון מלמד כי עונש זה אינו מרתיע מחבלים, שכן רבים מהם מניחים שתקופת מאסרם תקוצר משמעותית בעסקאות הכוללות שחרור אסירים. מחבלים רבים אף חזרו לסורם והמשיכו בפעילות טרור לאחר שחרורם. מאחר שעונש המאסר אינו מרתיע דיו, מוצע לקבוע כי דינם של מחבלים על מעשי רצח שביצעו יהיה מיתה. עונש זה יהיה בו כדי להרתיע וכך למנוע ביצוע מעשי טרור נוספים".

דבריו של לפיד

חברי הכנסת גנץ לפיד והסיעות שלהם בכנסת, התנגדו כמובן להצעת החוק והצביעו נגד יחד עם חברי המפלגה.

יו״ר יש עתיד יאיר לפיד אמר בדיון על הצעת חוק עונש מוות: "מה שמונח פה על שולחן הכנסת, הוא לא חוק. זה תרגיל מעוות ביחסי ציבור, שמשתמש בציניות בכאב המוצדק ובזעם המוצדק של אזרחי ישראל בשביל לעשות סיבוב פוליטי. יידע כל אזרח ישראלי: החוק הזה לא כולל את הנוח'בות. רימו אתכם. עבדו עליכם, החוק הזה לא כולל את עזה. לא כולל את רוצחי השבעה באוקטובר. הם לא הכניסו לחוק את הנוח'בות".

עוד אמר לפיד: "החוק הזה לא יוביל לאף הוצאה להורג. לא בעזה, לא ביהודה ושומרון, לא של מחבלים ולא של אף אחד אחר. הוא כתוב בכוונה תחילה בלי מסננים ובלי איזונים, למטרה אחת בלבד: כדי לוודא שיפסלו אותו. אבל זו לא הסיבה המרכזית שבגללה אני מתנגד לחוק. אני מתנגד לחוק הספציפי הזה, מפני שהחוק הזה הוא כניעה לחמאס. החוק הזה הוא חלומו של החמאס. החוק הזה הוא מה שרצה החמאס כשהוא פלש לישראל בשבעה באוקטובר".

"אנחנו לא כמו החמאס", הוסיף לפיד: "אנחנו בדיוק ההיפך מהחמאס. אנחנו לא באנו למזרח התיכון כדי לקבל עלינו את חוקי ה'שריעה'. אנחנו לא הקמנו מדינה יהודית בשביל לקבל עלינו את הסטנדרטים המוסריים של האיסלאם הרדיקלי. החוק הזה הוא לא מפגן כוח - החוק הזה הוא תבוסה. זה מפגן של בהלה. החוק הזה אומר: אם באים לרצוח אותנו, הפתרון היחיד שלנו הוא להיות כמו הרוצחים. להתנהג כמוהם, לחשוב כמוהם, להפוך להיות הם".

לסיום אמר לפיד: "הממשלה לא מפסיקה להסביר לנו שאנחנו המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. שוב, אני מסכים, אבל מה הפך אותנו להיות כאלה? טקסים של פולחן מוות, או האמונה שלנו בחיים. הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ, הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה; וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים. חלומו הגדול של החמאס הוא שנקבל עלינו את תרבות הדם והמוות שלו. נשקע בתוך רצחנות. נשכח מי אנחנו, נשכח מה הביא אותנו עד הלום, נתעלם מכל מה שבנה את העוצמה הישראלית".

יו״ר כחול לבן בני גנץ אמר על חוק עונש מוות למחבלים: ״אני בעד מוות למחבלים. לא מעט מחבלים הרגתי בשדה קרב בעצמי. מחבלים ואוייבים צריך להרוג בשדה הקרב. אבל לא כהטרלה של בן גביר. לא כמהלך פוליטי אנטי יהודי ואנטי ביטחוני. ככה לא מייצרים ביטחון.״

עוד אמר גנץ: ״עוד שבן גביר היה נער גבעות, אני לחמתי נגד מחבלים ואויבים בכלל הגזרות. כרמטכ"ל תמכתי בהטלת עונש מוות על רוצחי משפחת פוגל. כן, יש מקרים רבים לצערי המצדיקים גזר דין מוות. בכוונתי גם לתמוך בעתיד בחוק שיסדיר את תהליכי העמדה למשפט של מחבלי הנוחב׳ה, כך שתהיה אפשרות לגזר דין מוות, אבל לא בחוק הרע שמובא כאן היום".

לדברי גנץ: "החוק הזה הוא לא רק לא חוקתי, אנטי יהודי, לדעתי גם אנטי ביטחוני, ובניגוד לשקרים, בחוק הזה ובנוסח הזה, אין תמיכה של הגופים הביטחוניים והמדיניים הרלוונטיים. עם כל הכבוד לפופוליזם, ולצורך של הקואליציה לרצות את בן גביר, וגם לצורך של חלק מחבריי לאופוזיציה להיראות "ימין על מלא" – לי אין שום חסך בהרג מחבלים ואויבים. אבל אי אפשר לקחת חיים בקלות דעת מצרכים פוליטיים״.