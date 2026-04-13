ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג היום (שני) בישיבת הממשלה סקירה מדינית וביטחונית נרחבת, במסגרתה חשף פרטים משיחתו אמש עם סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס.

לדברי נתניהו, הממשל האמריקני הבהיר כי היעד המרכזי במו"מ מול איראן הוא הוצאת כל החומר המועשר משטחה והבטחת הפסקת העשרה למשך עשרות שנים. נתניהו הצהיר כי ישראל מעניקה גיבוי מלא להחלטת הנשיא טראמפ להטיל מצור ימי על איראן, צעד שננקט בעקבות מה שהוגדר כהפרה איראנית בוטה של התנאים המקדימים לשיחות.

במישור המדיני, נתניהו דחה את הדיווחים על נתק בין ירושלים לוושינגטון וטען כי קיים תיאום הדוק ויומיומי עם הבית הלבן. הוא ציין כי השיחה עם ואנס נערכה בעת שסגן הנשיא היה בדרכו חזרה מאסלאמאבאד ובה עודכן נתניהו על הפיצוץ במו"מ. לפי הדיווח, האיראנים לא עמדו בסיכום לפתוח את מצרי הים עם ההכרזה על הפסקת אש ובתגובה החליט הממשל האמריקני על נקיטת הצעדים הימיים התקיפים.

בגזרה הצפונית, פירט ראש הממשלה את רשמיו מסיור שערך ברצועת הביטחון בלבנון. הוא הבהיר כי צה"ל אינו מסתפק בנקודות אחיזה בודדות אלא פועל ליצירת רצועת ביטחון עמוקה ומוצקה במטרה למנוע פלישה קרקעית ולהרחיק את איום טילי הנ"ט מיישובי הצפון. נתניהו ציין כי הלחימה נמשכת בעצימות גבוהה, בדגש על אזור בינת ג'בייל וכי כוחות צה"ל משטחים עמדות ותשתיות טרור בכפרים הסמוכים לגבול. לדבריו, היעד נותר השבת הביטחון המלא לתושבי הצפון.

בנאומו, שניתן בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ערך נתניהו השוואה בין המצב המבצעי הנוכחי לבין איומי העבר. נתניהו אמר: "הדבר החשוב ביותר בערב יום השואה הוא לומר את הדבר הבא: אם לא היינו פועלים, אם לא היינו לוקחים את גורלנו בידינו במדינת ישראל העצמאית, עם צבא ההגנה לישראל וזרועות הביטחון שלנו – השמות אספהאן, נתנז, פורדו ובושהר היו נזכרים כמו אושוויץ, מיידנק וסוביבור. זה בדיוק כל ההבדל. הם באים להשמיד אותנו - ואנחנו קמים עליהם".

נתניהו סיכם כי כיום מדינת ישראל מחזיקה ביכולת אקטיבית לסכל את איום ההשמדה, זאת בשונה מחוסר האונים שאפיין את העם היהודי בתקופת השואה וכי העמידה מול איראן וגרורותיה מגובה במעשים ובהחלטות ממשלתיות נחרצות.

לדבריו, "בכל דור ודור הם קמים, בדור הזה אנחנו קמנו עליהם, וזה שינוי עצום שכל אזרחי ישראל צריכים לברך עליו. זה מבטיח את הדבר העיקרי: לא עוד. כל שנה אני מתייצב ב"יד ושם" ואני אומר: ׳לא תהיה שואה נוספת׳. והיום הדברים האלה מגובים במעשים הכבירים של צה"ל, בעמידה האיתנה של אזרחי ישראל ובנחישות החזקה מאוד של ממשלת ישראל".