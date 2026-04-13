מיליי עם הנשיא הרצוג בביקורו בעבר בישראל ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג יעניק לנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי את עיטור הנשיא, העיטור האזרחי הגבוה ביותר, במהלך ביקורו בישראל. דוברות הנשיא ציינה כי מיליי יקבל על העיטור בשל "מחויבותו העקבית והפומבית למדינת ישראל. הוא פועל מתוך מחויבות אישית עמוקה לטובת המדינה ולמאבק באנטישמיות.

ההחלטה התקבלה בעקבות המלצת הוועדה המייעצת בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, ד"ר יורם דנציגר, שבחרה במיליי פה אחד כהוקרה על תמיכתו העקבית והפומבית בישראל מאז כניסתו לתפקיד בשנת 2023. הנשיא מיליי מיצב את ארגנטינה כבעלת ברית מרכזית של ישראל בזירה הבינלאומית. מאז ראשית כהונתו, הוא הפגין תמיכה בלתי מסויגת, עמד לצד משפחות החטופים וביטא חיבור עמוק למסורת היהודית.

העיטור שיוענק ( צילום: דוברות בית הנשיא )

גולת הכותרת של מדיניותו היא הצהרתו על העברת שגרירות ארגנטינה לירושלים, צעד אותו יממש רשמית במהלך ביקורו הקרוב, שבו גם ייקח חלק בטקס הדלקת המשואות.

"כבר בראשית שנת 2024 בחר הנשיא מיליי לערוך את ביקורו הממלכתי הראשון בישראל בעיצומה של המלחמה", אמר הנשיא הרצוג עם קבלת ההמלצה. "יחד סיירנו בקיבוץ ניר עוז ויחד דמענו למראה החורבן. אל מול היגון העמוק, הוא הציע חברות אמיצה ושותפות אמת. כאשר הפניית גב לישראל הפכה רווחת, מיליי מייצג מנהיגות נועזת כציוני נלהב, באש ובמים".

עיטור הנשיא מוענק לאישים שתרמו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל או לאנושות. מאז חודש העיטור על ידי הנשיא הרצוג, הוא הוענק למספר דמויות מפתח ומנהיגים עולמיים, וכעת יוענק למיליי בטקס חגיגי בבית הנשיא.