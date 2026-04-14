במשך כשעתיים נפגשו הערב (שלישי) משלחות רשמיות מישראל ומלבנון במשרד החוץ האמריקני בוושינגטון לסבב שיחות ישיר, לראשונה מאז שנות ה-80. המפגש, המתקיים תחת חסות אמריקנית, נועד להניח תשתית מדינית שתביא לסיום הלחימה בצפון ותוביל לייצוב הגבול בין המדינות לאחר עשרות שנים של נתק.

השגריר הישראלי יחיאל לייטר לאחר השיחות עם לבנון כי "היו שיחות מצוינות באווירה מצוינת. היה ניצחון מוחץ נגד חיזבאללה. אנחנו באותו צד, העם הלבנוני והעם הישראלי, ממשלת ישראל וממשלת לבנון - אנחנו באותו צד".

השגריר הישראלי יחיאל לייטר הוסיף כי "הם הביעו את הרצון העז הפעם באמת לפרק את חיזבאללה מנשקו". באופן חריג, דבריו של לייטר שודרו באופן חריג בחלק מהערוצים הלבנוניים MTV ו-אל-ג'דיד.

בנוסף, פורסמה ההצהרה שנשא בפתח השיחות, שבמה אמר בין היתר: "אני מאמין בלב שלם כי נוכל להשיג את היעדים השזורים זה בזה: פירוק מלא של חיזבאללה, שחרור לבנון משלוחת הטרור של איראן, והשגת שלום אמיתי, יציב ומקובל על שני הצדדים לטובת עמינו".

לאחר הפגישה נמסרה הודעה לבנונית-ישראלית-אמריקנית משותפת בה נאמר כי "המשתתפים ערכו שיח פורה סביב הצעדים הדרושים להשקת מו"מ ישיר בין שתי המדינות".

על פי ההודעה, "ארה"ב בירכה את שתי המדינות על ההישג ההיסטורי הזה, והביע את תמיכתה המתמשכת לשיחות, וכן לתוכניות ממשלת לבנון להשיב את המונופול על הנשק וסיום ההשפעה האיראנית הפנימית המופרזת, וכן הביע את תקוותה שהשיחות הללו יחצו את מסגרת הסכם 2024, ויביאו להסכם שלום כולל".

"עוד הדגישה את זכות ישראל להגן על עצמה אל מול המתקפות המתמשכות מצד חיזבאללה, והדגישה כי כל הסכם הפסקת אש צריך להיות בין שתי הממשלות, בחסות אמריקנית ולא במסגרת כל נתיב נפרד. עוד הדגישה כי במו"מ הזה פותח את הדרך לעבר סיוע נרחב לשיקום כלכלי ובנייה מחדש של לבנון, והגדלת הזדמנויות ההשקעה לשתי המדינות".

עוד נכתב כי "מדינת ישראל הביעה את תמיכתה לפירוק כלל הארגונים החמושים הלא-ממשלתיים ופירוק תשתיות הטרור בלבנון, ומדגישה את מחויבותה לפעול עם ממשלת לבנון כדי להשיג את המטרה הזו, באופן שיבטיח את ביטחון העמים בשתי המדינות, והביעה את נכונותה להשתתף במו"מ ישיר כדי לפתור את כל הסוגיות שבמחלוקת ולהגיע לשלום תמידי שיחזק את הביטחון, היציבות והשגשוג באזור".

באשר ללבנון נכתב כי "לבנון הדגישה את הצורך לביצוע מלא של הסכם הפסקת האש מנובמבר 2024, הדגישה את עיקרון השלמות הטריטוריאלית והריבונות המלאה של המדינה, וקראה להפסקת אש ונקיטת צעדים מוחשיים לפיתרון המשבר ההומניטרי החמור שהמדינה עודנה סובלת ממנו כתוצאה מהסכסוך המתמשך. כל הצדדים הסכימו על השקת תהליך מו"מ ישיר במקום והזמן שיוסכם לגבי צורתו".

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס לפתיחת השיחות וכינה אותן "הזדמנות היסטורית" לשינוי פני האזור. לדבריו, המטרה המרכזית של המגעים היא להביא לקץ קבוע להשפעת חיזבאללה, שנמשכת כבר כ-30 שנה.

רוביו הוסיף כי הממשל האמריקני מודע לכך שהמגעים מתנהלים אל מול "עשרות שנים של היסטוריה ומורכבויות", אך הדגיש את המחויבות לנצל את המומנטום הנוכחי כדי להשיג יציבות ארוכת טווח.